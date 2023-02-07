Не вежливо попросили приглушить музыку: подробности драки в киевском автобусе

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" нам подтвердили, что действительно в салоне автобуса № 50Тр произошла потасовка между пассажирами, когда транспорт ехал по маршруту: улица Милославская — станция метро "Лыбидская".

"Водитель автобуса заметил драку в салоне. На остановке он открыл дверь, активные пассажиры вышли и разбежались. Он проверил в салоне ли все спокойно, сел и поехал дальше. Водитель в конфликте участия не принимал, материальный ущерб КП не нанесен, жалоб от пассажиров на телесные повреждения не поступали", — сообщили ТСН.ua в КП "Киевпасстранс".

Один из участников потасовки прокомментировал скандальную ситуацию в автобусе. Он признает, что музыка звучала громко, но по его словам, это была не музыка, а звук к игре.

Молодой человек объясняет все на русском и заявляет, что в автобусе его попросили выключить звук музыки слишком грубо. Судя по всему, недовольных громкой музыкой там было много.

"Я уже хотел исключить звук, но после слов, которые мне сказали: "Тупой малолеток, лучше бы ты не рождался", я этого не захотел делать принципиально. У меня нет уважения к людям, которые общаются со мной как со скотом. Я ничего такого не сделал... Потом в разговор включился этот дед и начал быковать. Он не попросил нормально, а назвал нас тупоголовыми придурками. Сказал, что нам надо заехать в дом (дать по лицу). Я в ответ послал его", — рассказывает свою версию парень.

Он добавляет, что мужчина первым ударил его товарища.

"Дед начал меня дергать. Мой друг убрал его руку от меня. А этот дед первым ударил по носу моего товарища. А уже дальше началась потасовка", — рассказывает парень свою версию происшествия.

Напомним, в столичной полиции уже ищут участников потасовки. Правоохранители обещают установить все причины инцидента и его участников.

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