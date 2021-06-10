"Не видел": в Ровенской области водитель устроил серьезное ДТП и поехал дальше

Виновник взял машину покататься и выскочил на встречную для обгона.

В Ровенской области полицейские разыскали водителя, который выехал на встречную полосу, спровоцировал аварию двух легковушек, а сам невредимым убежал.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 10 июня.



Он сам пришел к копам, когда те установили владельца машины. Оказалось, виновник взял автомобиль покататься. Когда же двигался по трассе Ровно-Острог, выскочил на встречную для обгона. А там как раз ехали две машины.

Чтобы избежать лобового столкновения, одна из них выехала на обочину. Другую же машину, которая пыталась сделать то же, начало на трассе заносить, выбросило частично на встречную полосу, где в нее врезался еще один легковой автомобиль.

Водитель же, который это все спровоцировал, просто поехал дальше. Сейчас же в полиции он пояснил, что якобы не видел, к чему привел его маневр.

Копы на нарушителя составили протокол. Ему грозит штраф 1700 гривен.

Новости Украины: в Ровенской области разыскали водителя, который спровоцировал аварию и скрылся

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