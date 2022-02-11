Не виделась с детьми 2 месяца: история многодетной мамы, выжившей в страшной аварии под Черниговом

Не виделась с детьми 2 месяца: история многодетной мамы, выжившей в страшной аварии под Черниговом

Как оказалось, муж потерпевшей в тот день тоже должен был ехать с женой, однако младший сын приболел и Андрей остался дома.

Наталья Тараненко, одна из тех, кому удалось выжить в аварии под Черниговом, которая произошла в начале декабря. Женщина в течение 2 месяцев пыталась оправиться от страшного ДТП и даже не бывала дома, где ее ждали четверо детей. Для них встретиться с матерью стало настоящей мечтой.

Об этом 11 февраля говорится в сюжете ТСН в 19:30.

В тот день, 7 декабря, маршрутка, в которой была Наталья, не доехала до Чернигова каких-то 20 километров. В автобус влетела фура. 11 человек погибли на месте, двое за час скончались в больнице. Выжили 5 пассажиров, среди них и Наталья, но будет ли жить — тогда врачи отвечали осторожно.

10-летний Саша, 9-летняя Катя, 5-летний Влад и трехлетний Артем Тараненки на несколько месяцев остались дома, в поселке Прачи, без мамы. Все это время они не могли даже услышать её. О её состоянии по телефону рассказывали медики. Катя жалуется, что без мамы прошел праздник Святого Николая, потом Новый год и Рождество, а самое главное – её, Кати, День рождения.

По дороге в больницу, которая занимает около 2 часов, дети играют "в журналистов" — поочередно задают друг другу вопросы. С собой для мамы они везут рисунки, нарисованные в садике. Говорят, что при встрече наконец-то обнимут и поцелуют маму.

Андрей Тараненко, муж потерпевшей, по дороге рассказывает, что вместе с женой тоже должен был ехать в той маршрутке. Записавшись на рейс, Наталья положила в сумку его паспорт, но младший сын приболел и мужчина остался дома. Так, после аварии он оказался в списке погибших, ведь среди обломков было тело мужчины, которого не сразу идентифицировали.

После приезда в Черниговскую больницу №2 Катя рассказывает маме стихи, а больше всех смущается маленьким Артем. Дети пытаются хоть как-то помочь маме.

Наталью пока не выписывают, только переводят на реабилитацию в районную больницу. Женщина говорит, что ей уже лучше, только голова болит на месте раны. Медики в свою очередь отмечают, что это и так невероятный результат.

"Долгое время она была на аппарате ИВЛ, множественными переломами ребер, пневмоторексами, эгмоторексами, травма головы, тяжелое состояние, в общей сложности в реанимации провела больше месяца, это был трудоемкий процесс", — рассказывает заведующий отделением анастезиологии с кроватями интенсивной терапии Вячеслав Святушенко.

Наталья добавляет, что не помнит вообще ничего с того дня, только как вышла купить хот-дог и кофе. Говорит, что больше всего хочет поправиться, ведь дома ждет хозяйство.

Напомним, в Закарпатской областной клинической больнице имени А. Новака 10 февраля скончалась 23-летняя Мария, которая была на четвертом месяце беременности. У нее диагностировали 90% поражения легких.

Авторы: Наталья Нагорная, Татьяна Демух.

История женщины, выжившей после страшной аварии в Черниговской области

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