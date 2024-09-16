Не виделись с 2022 года: три щемящих истории любви освобожденных из плена защитников Украины

Накануне из российских тюрьм удалось уволить 152 украинца. В основном это защитники гарнизона Мариуполь — "азовцы", морпехи, пограничники, а также бойцы, защищавшие Киевщину весной 2022 года. Долго их Россия отпускать не хотела.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

"Азовец" Сергей Овчаренко на псевдо "Добряк" передает привет своей невесте. Он не видел ее более двух с половиной лет.

"Я его жду и всеми силами, все, что могу, я для него делаю", – говорит Виктория.

Пока Сергей был в плену – Вика ездила в столицу на акции в поддержку пленных и организовывала митинги в родном городе. А еще покупала любимому подарки.

"Все, что он любит, у меня все собрано, и теперь с тех пор на каждый праздник я ему покупаю подарок, и у меня такие уж сумки, когда он приедет, я ему все подарю", — говорит Виктория Недбай, невеста "азовца".

Сергей Овчаренко и Виктория Недбай

ТСН уже снимала предложение жениться. Это была весна 2020 года. Морской пехотинец Тимур Амилаханов прямо на полигоне среди побратымов с огромным букетом роз просил руки своей любимой Ирины, и она сразу говорит "да".

В начале полномасштабного вторжения Тимур в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты попал в плен на заводе Ильича в Мариуполе.

Тимур Амилаханов и его супруга Ирина

"Два года 5 месяцев и два дня и сегодня наконец-то я его обниму", — говорит Ирина.

Елена Турас вместе с почти двухлетним сыном Леоном приехала встречать из плена мужа Андрея. Он – морпех, она в его же бригаде была медиком. В плен они попали вместе, когда в апреле 2022 года пытались выйти из оккупированного Мариуполя. Елену обменяли через две недели, и тогда она поняла, что беременна.

Елена Турас

Здесь можно понять как это – обниматься взглядами. Сильно похудевший Андрей к семье близко не подходит. Говорит, ждет, когда его осмотрят врачи и убедятся, что у него нет болезней, которыми он может заразить других. На расстоянии рассматривает сына и шутит.

От мужа Елена за два с половиной года не получила ни одного письма. И теперь готовится знакомиться с Андреем сына, и знакомиться снова самим.

Впервые увидеть сына и обнять взглядом! Жизнь после плена

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