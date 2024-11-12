"Не волнуйтесь, все будет хорошо": освобожденный из плена "азовец" рассказал о пытках в России

Военный рассказал о пытках в России.
Освобожденный из российского плена "азовец" Арн рассказал о пытках в России.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Маричке Падалко.
Арн отметил, что сначала «азовцам» обещали, что их вскоре обменяют. Однако в сентябре 2022 года военные поняли, что они в плену надолго, поскольку их перевезли в колонию в РФ и начали пытать.
"Когда я ходил на допросы я слышал - «вас быстро обменяют, не волнуйтесь, все будет хорошо». Я понял (что плен будет долгим - ред.), когда меня этапировали из Еленовки в Таганрог. Когда мы туда приехали, мы услышали гимн РФ, ругань на нас. Произошло наше избиение. Тогда мы поняли, что в плену надолго", - сказал он.
Ранее Арн рассказывал, что в плену говорили, что "на западе Украины уже российские паспорта".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МЫ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО НАС ТАК ЖДУТ: ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПЛЕННЫЙ С АЗОВСТАЛИ об ЭМОЦИЯХ от акций поддержки
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