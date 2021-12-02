Не все дожили до суда: в Черкасской области женщина хитростью выманила у пенсионеров 360 тыс. грн

Трое пострадавших от действий мошенницы скончались в 2021 году.
В Черкасской области уроженка Днепропетровщины под предлогом проведения "денежной реформы" выманила у доверчивых людей более 360 тыс. грн.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на решение Драбовского райсуда Черкасской области.
Женщина в 2020 году ездила по населенным пунктам Черкасщины и представлялась работницей Пенсионного фонда Украины. Она сообщала своим жертвам, что в Украине якобы проводится денежная реформа и им необходимо заменить свои сбережения на "новые деньги". Потерпевшие добровольно отдавали ей не только гривны, но и доллары. В общей сложности ей удалось хитростью выманить 360 570 грн.
В суде подозреваемая свою вину признала и раскаялась. Она сообщила, что уже вернула потерпевшим часть средств. На суд потерпевшие не приехали. В то же время, трое жертв мошенницы не дожили до суда и умерли в марте-июне 2021 года.
Суд признал женщину виновной по ч.2 и ч.3 ст.190 УК Украины. Ей присудили 4 года лишения свободы, заменив испытательным сроком – 2 года. Также с осужденной суд взыскал в пользу государства 4576 грн. 60 коп. процессуальных издержек.
Мошенница также должна вернуть своим жертвам утраченные средства. Гражданские иски усопших, один из которых потерял 20 тыс. грн, а другой 154 тыс. грн – суд оставил без рассмотрения.
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