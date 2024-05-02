Не все так однозначно: может ли Польша депортировать украинских мужчин

Поляки могут вернуть в Украину военнообязанных мужчин? С новым важным заявлением вышел министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, ранее высказывавшийся за возвращение мужчин на Родину. В то же время Варшава продлила временную защиту украинских беженцев до середины 2025 года, но с новыми поправками.

На какую помощь следует рассчитывать украинским беженцам в Польше и могут ли поляки силой вернуть в Украину военнообязанных мужчин – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

Польша таки будет выдавать уклонистов?

"Польша готова помочь Украине вернуть ее мужчин!" Эти слова 24 апреля 2024 года министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша подняли огромный шум в Сети. По словам чиновника, Варшава готова содействовать этому и пока ничего не исключает. Многие поляки, по мнению министра, поддержали бы такое решение.

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"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и они слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине. Любая поддержка возможна", — заявил министр обороны.

В МИД Польши сделали громкое заявление

Ажиотаж вокруг громкого заявления Косиняка-Камыша пытались потушить в другом крыле польского правительства. В МИД в тот же день четко заявили, что Варшава не собирается самовольно нарушать права украинцев, хотя они и могут быть уклонистами. К тому же там пообещали не депортировать мужчин, у которых из-за паузы в работе украинских консульств в Европе истек срок в паспорте. Но сделали один важный намек.

"Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не все так однозначно! Польша может депортировать украинских мужчин? Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / Фото: Associated Press

Польша ждет решения ЕС

30 апреля почти то же, но более широко, заявил и министр обороны Польши. По его словам, Польша пока не будет делать никаких шагов по этому вопросу, потому что ждет в частности реакцию ЕС. Если же в Брюсселе будет разработан на этот случай универсальный план действий для всех, то Варшава его точно рассмотрит.

"Очень важно, чтобы это были решения на европейском уровне, и знаю, что разговоры между Киевом и Брюсселем по этой теме продолжаются. Решения на европейском уровне дают полную эффективность этих действий и в таких решениях мы заинтересованы", — сказал Косиняк-Камыш.

Еще более однозначно по этому вопросу высказались в МИДе. Заместитель главы ведомства Анджей Шейна заявил, что Польша не будет прятать у себя уклонистов, и в который раз напомнил, что у части из них уже скоро может истечь срок действия вида на жительство в стране:

"Помним одну вещь, что у части из этих лиц, находящихся в Польше, истекает срок действия вида на жительство, поэтому мы можем, например, не предоставлять эти разрешения".

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Мужчин депортируют?

По мнению экспертов, депортация украинским мужчинам все же не угрожает, ведь страны вряд ли согласятся пойти на такой шаг. К тому же, временная защита и другие статусы беженства не видят разницы по полу и возрасту, поэтому объяснить внезапную безосновательную депортацию украинца из страны ЕС будет трудно. Тем более, что их не вернут в страну, где бурлит война, говорит адвокат по миграционному праву, офицер ВСУ Алексей Скорбач:

"Лица, получившие защиту (статус беженца или временный, или дополнительный), не могут быть возвращены в страну, где им грозит опасность. Военные действия – один из ключевых элементов в определении дополнительной защиты по международным нормам".

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Те страны, которые теоретически согласились бы, просто захлебнулись бы в судебных исках.

Изменения для украинских беженцев в Польше

На этом фоне Варшава наоборот снова продлила временную защиту украинцев до 30 сентября 2025 года. Однако в новом законопроекте есть изменения. Он предусматривает отмену единоразового социального пособия для украинского беженца в размере 300 злотых. Теперь программы социальной помощи "800 плюс" (800 злотых в месяц на одного ребенка) и "Добрый старт" (300 злотых для школьников в начале учебного года) привязывают к обязательному школьному обучению. Эти выплаты будут предоставляться украинцам, проживающим в Польше вместе с ребенком, который официально посещает школу или дошкольное учебное заведение.

Помощь украинским беженцам в Польше / Фото: ТСН.ua

Также правительство Польши заявило о возможности изменения статуса пребывания украинцев в стране с нынешней временной защиты на временное пребывание до трех лет. Для этого нужно будет актуализировать свои данные в базе PESEL UKR (польская идентификационная система, UKR – предназначена для украинцев), подать соответствующую просьбу в электронном виде к воеводе по месту жительства, а также соответствовать требованию наличия PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.

Также закон вводит новое правило подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на получение номера PESEL в Польше. В частности, единственным способом подтверждения личности будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины.

Принятый закон вступит в силу уже 1 июля 2024 года.

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