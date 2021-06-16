Не выходил сутки на связь: в Днепре в кабине грузовика нашли мертвым 40-летнего мужчину

На теле следов насильственной смерти не обнаружили.

В Днепре на улице Донецкое шоссе горожане в кабине грузовика нашли тело мужчины. На связь с родственниками он не выходил сутки.

Об этом ТСН.ua сообщили в Днепровском отделении полиции.

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Как стало известно, происшествие случилось вечером 15 июня. На горячую линию "102" местные жители сообщили, что в кабине автомобиля MAN находится человек, который не подает признаков жизни.

"Видимых телесных повреждений на теле не обнаружили. Личность мужчины установили: ему 40 лет. Тело направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По факту происшествия открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "естественная смерть", — рассказала нам пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.

В результате чего умер мужчина, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

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