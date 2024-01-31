"Не вышел из машины – прострелили колено": что известно о семье скандального комбрига

Не вышел из машины – прострелить колено и только жесткая мобилизация, иначе – триколор. Сетью расползается заявление командира 118-й бригады ТРО. Как на такое отреагировали украинцы и как за подобные действия могут наказывать представителей ТЦК, говорится в эксклюзиве ТСН.ua.

Командир 118-й бригады территориальной обороны, полковник Анатолий Стуженко сделал скандальное заявление во время интервью, мол, мужчины, не выходящие из машины по доброй воле, должны получить пулю в колено.

"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас, военных, скоро будут ногами пинать. Должно так: не вышел из машины – прострелили колено. Если тебя остановили и говорят. Только так! Иначе мы не победим. Жестокая мобилизация", – сказал комбриг.

Впоследствии военный советует, что делать тем, кто ни в какую не желает на фронт.

"Если ты не можешь – приходишь и откровенно говоришь: "Я лучше надену юбку. Я буду ходить в юбке, но я буду шить для военных и что-то там делать. Я мужчина, но буду ходить в юбке", – добавил он.

Как Стуженко аргументирует свою позицию?

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Стуженко объясняет, что если мужчины не наденут форму украинской армии сейчас, РФ насильно натянет на них свою форму и погонит дальше.

"Если мы сейчас не поймем, что завтра может наступить такое как в Мариуполе. Для них (оккупантов. – Ред.) мы – никто. Падем мы, всех этих диванных соберут в одну кучу, наденут форму их зеленую вонючую, дадут простые автоматы и они пойдут на Польшу. Только за их спинами будет стоять кто-то, кто будет стрелять им в спину, чтобы они шли", — заметил полковник.

Реакция украинцев

Конечно, мы понимаем, что эти люди два года нас защищают, и видимо уж очень устали, но стоит ли делать такие заявления с призывами к насилию? Это очевидно не мотивирует никого. Не оценили такие высказывания и украинцы. Лента обвиняется в подрыве рекрутинговой кампании в ряды ВСУ, поскольку подобные заявления демотивируют.

Заявление "заценили" россияне, Сеть кипит

Кроме того, некоторые украинцы считают, что этот командир "мощно информационно играет на стороне врага", потому что это заявление активно подхватят российские телеграмм-каналы и пропагандисты. И действительно, так и случилось. Россияне уже манипулируют этим заявлением.

Другой пользователь сети говорит, что не может представить, чтобы подобное заявление сказал командир другой страны, например США или Израиля. Словом, позицию командира мало кто разделяет.

Также пользователи подметили, что есть бригады, куда мужчины выстраиваются в очередь, чтобы попасть, и силой их никто туда не тянет.

Интересное о семье Стуженко

Пользователи задались интересным вопросом, воюют ли дети командира бригады ТРО, ведь оказалось, что сын комбрига — Стуженко Николай Анатольевич — депутат Смелянского городского совета от политической партии "Наш край" на Черкасщине, который, к слову, точно призывного возраста. Но как мы все знаем, у депутатов есть отсрочка от мобилизации. В комментариях под эфиром, где командир давал интервью, вспомнили, как сам он когда-то баллотировался в депутаты, но не прошел.

Как выяснилось, такое действительно было. В 2020 году Анатолий Стуженко подавался в депутаты в Черкасский областной совет 8-го созыва от политической партии "Самопомощь", однако избран не был. Это сугубо сухой факт.

Риск, что россияне вернутся в столицу?

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Обратите внимание, что это не заявления властей, это позиция и собственное мнение отдельных людей. Кроме того, по меньшей мере, за задачи легких и тяжелых телесных предусмотрена уголовная ответственность.

Так что, конечно, за нарушение прав граждан должны отвечать, впрочем и никуда не девался враг, войну за нас никто не выиграет и риск, что россияне могут снова подойти к самой столице, никуда не делся. Об этом военные уже откровенно говорят во время интервью. А также советуют готовиться к войне всем хотя бы для собственной безопасности, чтобы не было второй Бучи.

Военные в отношении работников ТЦК

После очередных скандалов из ТЦК и вытягиваний мужчин из маршруток, повлекших ряд скандалов, за военных уже вступался майор ВСУ, экс-командир полка "Азов", заместитель 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Он отметил, что среди работников ТЦК действительно много бойцов из передовой, переживших тяжелые ранения, и призвал относиться с уважением к ним. Но и не отрицал, что есть работники ТЦК, которые переходят границы, а значит – должны за это отвечать.

Опрос ТСН.ua

Между тем, в телеграмм-канале ТСН.ua провели опрос, "Считаете ли вы слова командира 118-й бригады ТРО Анатолия Стуженко призывом к насилию?".

Согласно результатам опроса, украинцы считают, что правоохранители должны обратить внимание на заявление военного. Впрочем, есть все же граждане, поддерживающие его предложение. По состоянию на 16:00, реакции официальных лиц и украинского командования нет. Никакой позиции по этому интервью нет и в соцсетях 118-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Украины. Последний пост опубликован еще утром 31 января, в котором проинформировали украинцев о потерях врага за сутки.

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СКАНДАЛ ДНЯ: "Не вышел из машины – прострелили колено!" Жесткая мобилизация!