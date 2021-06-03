Не вышла из наркоза: травмированная под Киевом лосиха умерла во время операции (видео)

Животное не дожило до утра из-за потери крови.

В Ворзеле под Киевом во время сложной операции умерла лосиха, которую спасали накануне. Она не вышла из наркоза.

Об этом сообщает "ТСН. Ранок".

Животное не дожило до утра из-за потери крови.

"Стадо лосей зашло к людям во двор. Когда бежали, молодая лосиха решила перепрыгнуть через забор. Сделала это неудачно и сломала заднюю ногу. Ветеринары зоозащитники и спасатели рану зафиксировали, лосихе вкололи обезболивающее и повезли в центр реабилитации для диких животных. Там сделали операцию, но из-за потери крови животное до утра не дожило", — говорится в сюжете.

Лось в Ворзеле: как помочь дикому животному, которое забрело в населенный пункт

На трассы под Киевом сохатые выбегают часто, говорят волонтеры. И каждый раз это заканчивается разбитым авто и погибшим животным. Помочь может или забор, отделяющий лес от дороги или экомосты через трассы.

Но сейчас на дорогах — только знаки "дикие животные". И водители, которые должны притормаживать, нередко их игнорируют.

Напомним, накануне, в поселке Ворзель, что под Киевом, стая диких животных забрела во двор к одному из местных жителей. Чем-то напуганные звери побежали, однако одному из них не повезло. Самый молодой травмировался, прыгая через забор, и оказался на грани жизни и смерти.

Новости Украины: травмированная в Ворзеле лосиха умерла во время операции

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку