"Не вывезут, потому что получат пи***": защитники Авдеевки говорят, что враг пытается реализовать в городе сценарий Бахмута

Теперь, в районе Авдеевки, говорят спецназовцы, больше всего приходится бить именно вражескую пехоту.

Вокруг Авдеевки сейчас так же горячо, как в Бахмуте. Украинские военные говорят об увеличении обстрелов и давлении на Авдеевку, в том числе с северо-востока и юга. В окрестностях ежедневно вспыхивают жестокие пехотные противостояния, а именно город оккупанты расстреливают из артиллерии и авиации. Однако говорить об окружении Авдеевки пока — оснований нет, уверяют спецназовцы из подразделения "Омега", которые круглосуточно следят за врагом с неба и при первой возможности уничтожат оккупантов, говорится в ТСН.

Каждый раз, когда в небе над Донбасом появляются инверсионные следы после виражей российских бомбардировщиков, от земли в небо вздымаются столбы дыма. "Они работают с дистанции, боясь подлететь и поэтому выходят в них разваленные детские сады, школы, просто жилые дома, улицы, магазины", — говорит военнослужащий ОЗСП "Омега" "Бисмарк".

Когда-то более 30-тысячный город напоминает — призрак. Здесь не осталось уцелевших построек, здесь громко и смертельно опасно. Спецназовцы "Омеги" говорят: и тактика оккупантов вокруг Авдеевки очень напоминает то, что россияне пытаются реализовать на Бахмутском направлении. “Они понимаете, что в городе… не вывезут, потому что просто получат пи**. А стараются обходить город с флангов”, — добавляет "Бисмарк".

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На флангах, на участке от Красногоровки до Каменки и Опросное – Водяное не умолкают слишком интенсивные стрелковые бои.

Не пропустить вражеского штурма, чтобы заранее предупредить пехоту, одна из главных задач группы спецназовцев "Омеги". Под каждую конкретную задачу у спецназовцев есть соответствующее воздушное судно. Если речь идет о глубинной разведке, то тогда собирают леточек, украинского производства, который способен держаться в воздухе час и лететь через линию фронта, на много километров во вражеский тыл.

Они ведут разведку, снабжая оперативной информацией и себя, и собратьев. Но очень часто случается, что прямо во время полета беспилотного самолета приходится снаряжать ударный дрон. Спецназовцы признаются, что это не специальный ударный беспилотник. Его разрабатывали для мирного гражданского применения, но действительность, говорит оператор, внесла свои коррективы. “У нас есть разные боеприпасы. Для пехоты, для бронированных целей. В зависимости от целей, мы уже устанавливаем соответствующий боеприпас», – объясняет военнослужащий ОЗСП «Омега» Максим.

На счету специалистов "Омеги", многие десятки подтвержденных ликвидаций с воздуха, на разных участках фронта — и пехоты, и вражеской боевой техники. Теперь, в районе Авдеевки, говорят спецназовцы, больше всего приходится бить именно вражескую пехоту.

Дроны, которые в этом помогают, попадают на фронт преимущественно через волонтеров. Что-то специалисты "Омеги" покупают за свой счет. Дронов, тем более ударных, которые в искусных руках способны эффективно уничтожать оккупантов на передовой, много не бывает. "Больше дронов — мы можем себе позволить более агрессивно работать, скажем так", — говорят бойцы.

Помочь бойцам собрать на дроны можно по номеру карты - 5375411204139302 Банка «DJI Matrice 300».

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