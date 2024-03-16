Не явился в военкомат даже без повестки – плати 100 тыс. грн: в Раде прокомментировали скандальную норму

На днях в СМИ и в соцсетях появилась информация, что одной из норм нового законопроекта о мобилизации является принуждение военнообязанных в определенный срок являться в ТЦК даже, если не получил повестки.

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В случае неявки в ТЦК – штраф 100 тыс. грн. и предупреждение пройти верификацию в течение двух недель. В случае повторного непрохождения верификации – дополнительный штраф в сумме 200 тыс. грн., запрет на управление транспортом, заниматься предпринимательской деятельностью, ездить за границу и получать кредиты.

Кроме того, в информпространстве есть таблица, в которой новым законопроектом предлагается штрафовать на 100 тысяч грн. и 200 тыс. Грн. тех военнообязанных, которые получили повестку, но не явились в ТЦК верифицировать свои данные.

Источники ТСН.ua в Верховной Раде говорят, что на самом деле процесс обсуждения поправок, мягко говоря, желает лучшего. "Поэтому на сегодня сложно сказать, что будет в финальной таблице", — сообщил ТСН.ua источник в парламенте.

Напомним, ранее сообщалось, что после "выборов" в РФ кафиры хотят мобилизовать до 300 тысяч украинцев на ТОТ.

Кроме того, мы ранее информировали, к чему может привести официальное уклонение от призыва.

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