Не за деньги, а по собственной инициативе: турист из Германии убрал загрязненный берег Днестра и стал звездой соцсетей

Не за деньги, а по собственной инициативе: турист из Германии убрал загрязненный берег Днестра и стал звездой соцсетей

Вильм Мюллер стал звездой соцсетей.

Вместо отдыха — уборка мусора. Такое принял принял турист из Германии Вильм Мюллер, когда приехал на Буковину и не смог спокойно смотреть на засоренный берег Днестра. И пока убирался там, успел стать звездой соцсетей в Украине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Пляж на одной из крупнейших рек Украины переполнен отдыхающими. Но так же мусором после них. Пластиковые бутылки, стекло, окурки и пищевые отходы. Хотя в нескольких метрах — мусорный бак.

Поражен и 65-летний турист из Германии — Вильм. Мужчина на пенсии решил путешествовать. Он на своей машине ехал в Молдову, но увидел Днестр на Буковине и не смог двинуться дальше. Разбил палатку, потому что говорит, что здесь невероятная природа.

"У вас много рек, озер, прудов. Я ехал, каждые тридцать километров, вода. Можно купаться. Это полезно для здоровья. И наслаждаться, потому что это очень красиво", — признается он.

Поэтому уже неделю, пока расположились в палаточном городке, убирает берега. Но справедливости ради замечает, что проблема мусора есть не только в Украине. Поэтому во все свои путешествия возит специальную палку.

"Я убираю всегда, я делаю это не только здесь. А везде, где останавливаюсь со своей палаткой. Во многих странах грязно и мусорят одинаково", — замечает Вильм Мюллер.

Всюду он начинает утро с уборки. Так, говорит, не только благодарит природе за свой отдых. Но и надеется на реакцию местных.

В Украине мужчина уже стал звездой соцсетей. Кто-то случайно его сфотографировал. Фотографию распространяют и активно комментируют. Однако желающих присоединиться к господину Вильму не много.

Новости мира: немецкий турист убрал засоренный берег Днестра

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