"Не заметил ребенка": подробности гибели 13-летнего мальчика в Винницкой области

Участок, где ребенок пересекал трассу, плохо освещен.
В Винницкой области расследуют смерть 13-летнего мальчика. Трагедия произошла вблизи села Агрономическое – подросток катался на велосипеде и его на скорости снесла иномарка.
Об этом говорится в выпуске ТСН. Утро 4 октября.
Участок, где он пересекал трассу, плохо освещен, поэтому, очевидно, водитель просто не заметил ребенка, говорят в полиции.
Как стало известно, 60-летний водитель был трезв, теперь следователи выясняют, с какой скоростью он двигался.
Полиция открыла уголовное производство, но водителя пока не задерживали.
Напомним, в Кривом Роге в ДТП пострадала 7-летняя девочка: ребенок в больнице.
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