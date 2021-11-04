"Не заметил ребенка": подробности гибели 13-летнего мальчика в Винницкой области

"Не заметил ребенка": подробности гибели 13-летнего мальчика в Винницкой области

Участок, где ребенок пересекал трассу, плохо освещен.

В Винницкой области расследуют смерть 13-летнего мальчика. Трагедия произошла вблизи села Агрономическое – подросток катался на велосипеде и его на скорости снесла иномарка.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Утро 4 октября.

Участок, где он пересекал трассу, плохо освещен, поэтому, очевидно, водитель просто не заметил ребенка, говорят в полиции.

Как стало известно, 60-летний водитель был трезв, теперь следователи выясняют, с какой скоростью он двигался.

Полиция открыла уголовное производство, но водителя пока не задерживали.

В Винницкой области автомобиль насмерть сбил 13-летнего мальчика | Новости Украины

Напомним, в Кривом Роге в ДТП пострадала 7-летняя девочка: ребенок в больнице.

Читайте также:

Антивакцинаторское движение: что стоит за отказом украинцев делать прививки и как это удалось другим странам

На Волыни у женщины из века глаза вытащили 9-сантиметрового глиста: он шевелился под кожей

Температура 39 и парализованная нога: в Закарпатье у 12-летней девочки обнаружили полиомиелит, у еще 4 детей — полиовирус

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку