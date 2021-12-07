Не заметили детей: в Днепропетровской области пара занялась сексом на территории школы, их наказали

Мужчину и женщину приговорили к одному году лишения свободы.
В Павлограде Днепропетровской области пара занялась сексом на территории школы. За это их осудили.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.
Как говорится в материалах суда, 26 августа 2021 мужчина и женщина на территории школы №6 сначала вместе со своими знакомыми распивали алкоголь. Там подозреваемые и познакомились. Когда же их друзья ушли, пара разделась и занялась сексом на глазах у прохожих.
В суде подозреваемые свою вину признали и рассказали, что они не видели детей, когда решили заняться сексом. Несовершеннолетних они заметили, только когда приехала полиция.
Суд признал мужчину и женщину виновными по ч.2 ст. 296 УК Украины. Их приговорили к 1 году лишения свободы, заменив этот срок испытательным. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.
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