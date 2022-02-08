Не заплатил штраф или алименты — конфискуют авто: во Львове ищут должников с помощью камер наблюдения

Государственные исполнители будут теперь знать, куда ездят должники.

Во Львове государственные исполнители получили доступ к системе "Безопасный город". Это сотни камер по всем районам, которые теперь ежедневно мониторятся исполнителями. Если человек не платит коммуналки, алиментов или имеет долг перед банком, то к нему могут приехать и забрать авто.

Об этом 8 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Как работает система

Если раньше автомобили должников разыскать было нелегко, в этом году ситуация изменилась. Ведь государственные исполнители Львова получили доступ к системе "Безопасный город". Исполнительным службам система прокладывает маршрут и показывает контрольные точки, где было зафиксировано транспортное средство.

"Благодаря этой системе мы можем проследить, где и на каких камерах было зафиксировано то транспортное средство, которое объявлено государственными исполнителями в розыск", — говорит начальник отдела организации и контроля за исполнением решений Игорь Семен.

Во Львове государственные исполнители получили доступ к системе "Безопасный город"

Почему должники не платят?

Также ТСН наглядно посмотрела, как у должников изымают их транспортные средства. Владелец одного из авто должен банку почти 180 тысяч гривен. Деньги, рассказывает мужчина, взял на развитие бизнеса, но из-за пандемии понес убытки. Из-за долгов суд арестовал авто. И после этого, убеждает владелец, он начал регулярно перечислять деньги в исполнительную службу. Но этих денег, уверяют, государственные исполнители на счетах так и не увидели. А потому арестованное авто описывают в присутствии свидетелей и полиции и забирают на штрафплощадку. Теперь у владельца есть две недели, чтобы доказать, что он платил. Или погасить долг, оплатить исполнительный сбор, услуги эвакуатора и штрафплощадки. Иначе авто продадут с аукциона

А это уже другая должница. Она не сплатила штрафов на 32 тысячи гривен. Все, убеждает владелица машины, заработал ее муж. Женщина утверждает, что не смогла оплатить штрафы из-за сложного материального положения. Теперь планирует одолжить деньги, чтобы отдать долги и забрать авто обратно. И таких должников, чьи машины разыскивают госисполнители – немало

Госисполнители ищут жителя Львова, набравшего кредитов на 9 млн грн

Сейчас перед госисполнителями амбициозное задание. Найти крупнейшего должника Львовщины, набравшего кредитов более чем на 9 миллионов гривен. Но объявить авто в розыск могут и за гораздо меньший долг – достаточно даже одного неоплаченного штрафа.

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