"Не ждали оттуда удара": Кулеба рассказал об укреплении украинско-беларусской границы

Граница имеет протяженность более тысячи километров.

До сих пор сложно было представить, что соседняя Беларусь может стать угрозой для Украины.

Такое мнение в Сніданку з 1+1 высказал глава Украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию на украинско-белорусской границе.

В частности, и этим можно объяснить, что на границе Украины и Беларуси протяженностью 1084 км нет никаких заборов, как на границе Польши и Беларуси.

"К сожалению, так получилось, что Александр Лукашенко сделал свой выбор и полностью подчинил свои действия интересам президента России Владимира Путина. Действительно, граница не укреплялась. Мы не ждали оттуда удара. Но сейчас усиленным темпом будут приложены все усилия для укрепления границы. Это будет и инженерное, и физическое присутствие, и обмен разведывательными данными – усиленная пограничная разведка. Все для того, чтобы максимально защитить нашу границу на северном фланге", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба рассказал о мигрантском кризисе в Беларуси, угрозе со стороны России и туризме в "красной" зоне

Как сообщалось, из-за критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Украина ужесточает меры безопасности на своих границах. Участок границы с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тысячи силовиков, дежурить 15 вертолетов. В МВД убеждены, что такие действия позволят сдержать нелегальных мигрантов, однако для комплексного решения проблемы есть только один выход — строительство надежной современной интеллектуальной границы.

Читайте также:

Кризис на границе: после столкновений с польскими силовиками сотни мигрантов отступили на территорию Беларуси

после столкновений с польскими силовиками сотни мигрантов отступили на территорию Беларуси Защита границы: как Лукашенко и Путин могут использовать гибридное миграционное оружие против Украины

На белорусско-польской границе обострилась ситуация: мигранты бросают в пограничников камни (видео)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку