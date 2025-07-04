Не ждем Patriot: сможет ли РФ "снести Киев" и как Украина будет защищать небо от ракет и дронов

Нехватка ракет для ПВО заставляет Украину искать свои решения

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Остановка поставок оружия из США снова заставляет Украину искать свои решения. Недавние заявления волонтера Марии Берлинской об угрозе усиления воздушных ударов по Киеву и другим городам из-за нехватки ракет для ПВО вызвали панику. Но действительно ли ситуация настолько критична, и способен ли враг «снести» столицу? Военные эксперты призывают к спокойствию и прагматизму.

Паника – не вариант

«Сеять панику — это не подход», — отмечает военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко . Он отмечает, что ограничение поставок оружия Украина переживает не впервые. Ситуация, хоть и ухудшилась, но не более критическая, чем полгода назад. Путин, к сожалению, продолжает свои воздушные атаки вне зависимости от политических заявлений.

«Это постоянное давление, попытка подвести нас к переговорам на условиях Кремля. Но этот процесс пока что буксует, — объясняет Романенко. — Путин ведет себя, как кот Васька из басни Крылова: слушает пустые разговоры Трампа, а тем временем продвигается на фронте и наносит удары «Шахедами» и баллистикой по мирным городам».

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Patriot: запас есть, но «но» остается

Относительно ракет для Patriot эксперт уверяет: определенные запасы у Украины еще есть, и в ближайшее время россиянам вряд ли удастся «снести» Киев. Возможность массированных атак, конечно, остается, но речь не идет о полной беззащитности.

«Ракеты для Patriot есть и еще какое-то время будут. Также их могут предоставить европейские партнеры. Даже Япония производит их. Но здесь есть большое “но”: без разрешения американцев они не смогут их нам поставлять», — объясняет Романенко.

Он подчеркивает, что если США будут блокировать поставки этих ракет от других стран, это станет подтверждением их игры на стороне Кремля.

Задержка военной помощи от США, добавляет генерал-лейтенант, касается не только Patriot, но и артиллерийских снарядов 155 калибра, переносных ЗРК Stinger и ракет GMLRS для HIMARS.

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«Например, Северная Корея поставляет артиллерийские снаряды Путину миллионами, фактически закрывая 60% от потребности россиян в снарядах 152 калибра. Это еще раз свидетельствует о том, насколько американцы ненадежны стратегические партнеры», — констатирует эксперт.

Наше спасение: собственные силы и инновации

В такой ситуации Украина должна максимально полагаться на себя. Романенко призывает к полной и справедливой мобилизации, переводу экономики на военные рельсы и адаптации законодательства к условиям войны.

«Ждать, когда россияне остановятся – это только терять собственные территории», – подчеркивает он. Нужно активно противодействовать, работать с настоящими союзниками и искать нестандартные решения.

Специалисты уже работают над масштабированием дронов-истребителей, которые могут эффективно уничтожать вражеские БПЛА. Более того, разрабатываются средства, способные сбивать управляемые авиационные бомбы, от которых еще недавно не было спасения.

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«Это вопрос времени. Работа активно ведется, и после боевого испытания реализация возможна до конца этого года. Но как продержаться еще полгода? — размышляет Романенко.

Народная оборона неба

Он убежден, что придется рассчитывать на помощь европейских партнеров. Но самое важное — активно создавать группы противовоздушной защиты на базе добровольных формирований территориальных общин.

«Если государство не может справиться с защитой неба, мы должны объединяться на низовом уровне — село, город, райцентр — и организовывать защиту собственных домов, улиц и городов», — призывает генерал-лейтенант.

К этим группам могут приобщаться граждане, не подпадающие под мобилизацию. Минобороны должно обеспечить их всем необходимым и научить.

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«Нам нужно не ждать, не бросаться деструктивными лозунгами „все пропало“, а искать пути к решению проблемы», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 08:19, 02.07.25 Количество просмотров 600 Без ракет для Patriot и HIMARS! США лишили Украину возможности даже защищаться своим оружием