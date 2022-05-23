"Не ждите применения специального оружия": Зеленский призвал ужесточить санкции против России

Президент Владимир Зеленский призывает мир усилить санкционное давление на страну-агрессорку Россию из-за начавшейся в Украине войны.

По словам главы государства, за почти три месяца войны против Москвы до сих пор не применили надлежащие санкции. Вот полное эмбарго или прекращение торговли с террористом.

Об этом президент заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский отмечает, что санкции против РФ должны быть максимальными, чтобы они стали примером других потенциальных стран-агрессоров.

"Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия — химического, биологического, ядерного. Не создайте у агрессора впечатление, что мир не будет оказывать достаточного сопротивления. какими должны быть санкции. Максимальными, чтобы Россия и каждый потренциальный агрессор, желающий пойти жестокой войной против соседа, четко знал, к чему это может привести. Таких санкций против России, я считаю, до сих пор нет, а они должны быть", — подчеркнул он. Владимир Зеленский.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк осудил страны ЕС. По его словам, Европа, несмотря на три месячных зверства России в Украине, продолжает покупать нефть и газ у оккупанта, таким образом финансируя Кремль.

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