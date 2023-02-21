Не ждут западные поставки, а уничтожают врага советскими танками: морпехи в Донецкой области показали свою работу

Танкисты – залог эффективного наступления и мощный аргумент при сдерживании атак противника. В ожидании западных поставок, наши армейцы максимально используют броненосцы советских времен. Применяют их как при обороне своих рубежей, так и при штурмах враждебных позиций, а иногда приходится участвовать даже в прямых танковых дуэлях, говорится в ТСН.

Мехводы 35-й бригады морской пехоты с легкостью крутят витражи 40-тонными махинами. Конечно, такие кульбиты на боевых выездах не всегда нужны, но иногда, говорят воины, приходится управлять еще более сногсшибательно, чтобы не попасть под вражеский огонь. “Быстро прилететь, нахлопать и быстро улететь, все. Разгонял я его где-то максимально, чтобы не соврать, здесь по трассе ехал до 90-то, по полю он 80 шелестит, дай Бог”, — хвалится своим танком мехвод “Жека”.

Танкисты 35 – одни из тех, кто гнал врага на Херсонщине, сейчас же воюют на Угледарском направлении. На видео ребята отсняли один из таких прямых боев. Ребята подъезжают вплотную к вражеским укреплениям. 125-миллиметровой пушкой разносят их позиции в зданиях. В этот момент вокруг танка начинают падать снаряды русской артиллерии.

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А еще из-за вражеских мин экипаж не дает имени своему танку. “Я очень сильно везущий на ТМ-62, это противотанковая мина, уже я нащупал танками 3 мины, то я танк не называю, потому что это грустно кончается всегда с ним. Раньше да, раньше называли, до первого подрыва”, – рассказывают танкисты.

Несколько раз ребятам случалось встретиться лицом к лицу на поле боя с российскими танками, но наши оказались ловчее. "Прямая наводка, вышел прямо танк на нас, мы на него и здесь уже как в лотерее, кто кого бахнет, ну бахнули мы", — говорят бойцы.

Каждый выезд – это смесь адреналина, страха, драйва и собранности, говорят морпехи. “Вообще, прямо на бой выезжаешь, мандраж есть. А во время боя все, ты сконцентрирован на работе, твое задание убить противника и вернуться со своим экипажем. Страха нет, ну, по крайней мере, мы его не показываем, приходится, работаем, ну, а что делать”, — говорят танкисты.

Три члена экипажа, три собратья, от работы каждого зависит жизнь других, от слаженности всей команды зависит общий результат.

Будут ли дальше воевать на своих 80-ках, или, возможно, пересядут на "Леопарды" с "Абрамсами" — не важно, говорят танкисты, ведь в любом случае, их гусеницы точно проедут Донецком, Луганском, Мелитополем, Симферополем. “Я буду здесь, как и мои ребята, до конца, пока не поднимем флаг победы, и она будет за нами. Траки сила”, — уверяют морпехи.

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