Не "женские профессии": как украинки становятся машинистками, сварщицами и спасательницами

Украинки осваивают профессии, которые раньше считались мужскими. Женщины переучиваются и работают физически.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Украинки рассказали, почему выбрали "не типичные" профессии

Вера Скобленко 30 лет назад освоила профессию крановщицы. Эта специальность, говорит женщина, выбрала случайно.

"Скажем, захотелось экстрима и высоты. Я не знала, куда я иду. Меня подружка пригласила. Мы пошли вместе, сдали документы. Ее документы забрала мама, а я все же осталась", — говорит машинистка башенного крана Вера Скобленко.

Вера Скобленко

Вера признается – девушек в этой сфере действительно не хватает.

"Сначала конечно удивлялись. Ребята кругом, а здесь женщина. Но ничего – привыкли. Она к нам привыкла. Никаких вопросов нет, работаем хорошо", — говорит начальник строительного участка Игорь Скиба.

София – оператор пожарных роботов. Устройство может развеять дымовую завесу, эвакуировать автомобиль или потушить пламя. Но главная его задача – сэкономить спасателям силы.

Впрочем, поражает не техника, а специальность и возраст Софии. В свои 22 она – первая в Украине оператор пожарных роботов. О карьерном решении София не жалеет. Говорит – ребята в подразделении ее поддерживают, а инструкторы хвалят.

"Конечно тяжело. Но у нас достаточно хорошая физическая подготовка", – говорит София.

София

Евгения Чвертко – инженер по сварочным работам. С металлом работает уже 29 лет. О своей работе рассказывает с упоением. Признается, часто слышала, что сварка – не девичьих рук дело.

"В области сварки процент женщин это 5%", – говорит Евгения.

Евгения Чвертко

Ранее в Украине женщинам запрещали осваивать "мужские" профессии

До 2017 года в Украине существовал список профессий, запрещенных женщинам из-за тяжелых и вредных условий труда. Список, утвержденный более трех десятков лет назад, включал 450 работ – среди них сварщики, нагреватели металла, кузнецы, плотники. В реестре – для женщин наложили табу даже на профессию водолаза.

Список профессий, которые были запрещены для женщин

Теперь же возможности трудоустройства для обоих полов законодательно не ограничены. Но отзвук прошлого о профессиях "не для женщин" создает новые вызовы. В частности, из-за мобилизации в стереотипно мужских сферах фиксируют – нехватку кадров.

Что говорят эксперты

Поэтому чтобы обуздать кадровый голод работодатели активно внедряют курсы.

"Сейчас создается много программ переквалификации. И даже согласно результатам нашего опроса - среди респондентов 98% женщин готовы брать на себя мужские обязанности. Кроме курсов, работодатели сейчас значительно активнее пересматривают заработные платы", - говорит маркетинг-директор сайта по поиску работы Юлия Далибук.

Полномасштабная война с Россией значительно повлияла на гендерные стереотипы. В армии, где считалось раньше - служат преимущественно мужчины, сейчас около 70 тысяч женщин. Национальный День защитников переименовали в День защитников и защитниц. А в августе 2023 года в армии утвердили женскую униформу.

"Границы стираются и появляется право. Пользоваться этим правом или нет - это выбор каждой женщины отдельно. Что такое женское "я"? Если вы говорите о нежности, мягкости, подчиненности, то очевидно - будет влиять. Женщина будет становиться более самостоятельной, ответственной. Но жизнь такова. Станет ли она от этого хуже? Для современного мира, думаю, это уже точно не угроза", - говорит психолог Ирина Губеладзе.

И краном управлять, и сварочным аппаратом работать: какие нетипичные профессии уже удалось овладеть украинкам?

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