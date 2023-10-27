Не жизнь, а "бондиана": чем "прославился" предатель Царев и каковы версии покушения

Пока все думают, когда же умрет Путин, во временно оккупированной Ялте подстрелили экс-нардепа от Партии регионов и предателя Украины Олега Царева.

Что известно на этот момент о нападении на Царева и можно ли хоронить коллаборанта, рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Рашисты гудят о покушении на Царева

Рашисты гудят о покушении на экснардепа и регионала Олега Царева в Крыму. Как пишут местные Telegram-каналы, в ночь на 27 октября в ялтинский санаторий Кирова, где жил коллаборант, съехались полиция и карета скорой. Вот на этом видео женщина с камерой пытается подойти поближе, чтобы увидеть, что случилось и снять потерпевшего, но нарвалась на резкий ответ правоохранителей.

Что-то случилось с предателем Украины Царевым.

Ночью в его дом съехались скорая и полиция, присутствующие агрессивно реагировали на съемку.



Со вчера Царев не писал ничего в свой канал, хотя достаточно активно его ведет. pic.twitter.com/3AH6Bqi6Yi — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) октябрь 27, 2023

Какие версии нападения?

Царева на видео, к сожалению, не видно, потому точно подтвердить его состояние невозможно. Украинский журналист Денис Казанский с юмором предположил, что наверняка печально известный регионал в очередной раз напился и побуянил с собутыльниками. Однако один из местных пропагандистов подтвердил факт инцидента. На Царева якобы напали.

Скриншот/Telegram

Подрезали или подстрелили?

Но на этом далеко не конец истории. Версий много! Один из рашистских Telegram-каналов утверждает, что в Царева стреляли. Это не жизнь предателей, а сплошная "бондиана".

Скриншот/Telegram

Российский Telegram-канал "112" сообщил, что сейчас Царев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подтвердил эту информацию для РосСМИ и запорожский гауляйтер Рогов.

Скриншот/Telegram

Топ-изменник Царев

Следует отметить, что коллаборант Царев ведет популярный среди рашистов авторский Телеграмм-канал, где активно комментирует ситуацию в России и временно оккупированных территориях Украины. С утра 26 октября ни одного поста там нет.

Царев активно участвовал в пропагандистских инициативах Москвы еще с 2014 года, в частности позировал на фоне флага террористической "ДНР" и называл себя спикером парламента несуществующей Новороссии. В начале же полномасштабного вторжения этот подонок обещал "денацифицировать" Украину.

В мае 2022 года Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил экснардепа к 12 годам лишения свободы. Но для украинцев этот изверг скорее запомнился драками в Верховной раде. А еще этот невежда даже не знал, когда началась Вторая мировая.

Ждем пополнения в "оркестре" Кобзона

Пока же реальное состояние этого калоборанта неизвестно. Но надеемся, что уже скоро тот пополнит оркестр имени Кобзона.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Крыму подстрелили Царева! Все, что известно сейчас!

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