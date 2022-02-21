Небо безопасное: украинские компании начали замещать те направления, куда отказались летать иностранные авиалинии

В Министерстве инфраструктуры действия иностранных авиакомпаний объясняют информационными атаками.

Уже шесть авиакомпаний отменили рейсы в Украину. Это - Air France, скандинавская авиакомпания SAS, Austrian Airlines, швейцарская Swiss, немецкая Lufthansa и нидерландская KLM.

Также читайте Еще одна известная авиакомпания отменила все рейсы в Украину: список и дата

Об этом 21 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Еще с десяток международных компаний внесли незначительные изменения в рейсах, однако полностью авиасообщения не прекратили. В министерстве инфраструктуры уверяют: на это нет причин. Убеждают, что небо над Украиной полностью безопасно. Такие же отказы от полетов международных партнеров объясняют большим информационным давлением вокруг возможного вторжения России.

"Несмотря на все информационные атаки небо над Украиной остается безопасным, а ситуация контролируемой за исключением участка над Черным морем, где продолжаются российские учения незаконные учения, но это ограничение не является критическим для международных полетов. Нынешние отмены рейсов мотивированы информационным давлением, а не реальной угрозой ", – сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Шесть иностранных авиакомпаний из-за информационного напряжения отменили рейсы в Украину | Новости мира

Направления, куда отказались летать иностранные авиакомпании уже начали замещать украинские. Они открыли продажу билетов и увеличили емкость на всех этих рейсах, кроме скандинавского направления.

"Мы увеличили емкость на тех рейсах, куда летали меньшие судна. На сегодняшний день мы сотрудничали с KLM по пересадке в Амстердам и Air France в Париже. Туда ежедневно мы выполняем рейсы", — сказал президент МАУ Евгений Дыхне.

Напомним, Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями, чтобы те запустили дополнительные рейсы на маршруты, на которых их отменили иностранные авиакомпании.

Французская авиакомпания Air France отменила все свои рейсы в и из Киева на 22 февраля из-за угрозы вторжения России.