Небо над Киевом поразило невероятными красками: в Сети появились фото

Небо над Киевом поразило невероятными красками: в Сети появились фото

Возможно, такие небесные узоры – к мокрому снегу.

Небо над Киевом утром 16 декабря поразило невероятными красками.

В Сети появились красивые фото небесных узоров.

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Возможно, такое небо – к мокрому снегу.

По прогнозам синоптиков, в Киеве в четверг, 16 декабря, ожидается облачная погода, пройдет дождь, который перейдет в мокрый снег. Днем в столице +1+3 градуса.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине: она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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