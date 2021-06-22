Небо над Киевом затянуло смогом, в воздухе летает песок: что происходит (фото)

Буря настолько мощная, что с левого берега столицы уже не видно правого.
Небо над Киевом во вторник, 22 июня, покрыла пылевая буря. Из-за этого упала видимость, а в воздухе летает песок.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Так, ориентировочно в 12:00 Киев затянуло неизвестным дымом. За этим явлением наблюдают жители сразу нескольких районов. В Сети жители столицы жалуются на затрудненное дыхание и низкую видимость.
"Небо начало затягивать дымкой где-то около 12:00. Я вышла на балкон и не могла понять, что происходит. Дома, которые обычно хорошо видно, были как в тумане. Кроме того, во рту ощущался песок", — рассказала нам жительница Днепровского района Марина .
Буря настолько мощная, что с левого берега столицы уже не видно правого.
"Видимость упала и на зубах скрипит песок. С левого берега не видно правого", — говорит житель Киева Дмитрий.
Упала видимость и в Святошинском районе столицы.
"Небо покрыла дымовая завеса. У нас такое происходит, когда начинается где-то пожар в направлении Житомирской трассы", — рассказала нам жительница улицы Львовская Анна.
Метеоролог Валерий Латуха в Facebook сообщил, что причиной этого может быть песчаная буря, которую нанесло с астраханских полупустынных степей.
"Из космоса наблюдается песчаная буря (пылевое облако) над Левобережной Украиной, которую нанесло с астраханских полупустынных степей. Затрагивает также и Киев. Это явление имеет собственное имя -" Астраханский суховей ", — сообщил Валерий Латуха.
Напомним, ранее Киев затянуло дымом. Его принес сильный ветер из Чернобыльской зоны, Житомирской области, и сел возле столицы, где горят леса, болота, или же просто люди сжигают мусор.