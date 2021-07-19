"Небо резко стало черным": Киев накрыла гроза, начался ливень (фото и видео)

Начался ливень, некоторые дома остались без електричества.

Сегодня, 19 июля, Киев накрыла гроза. Жители города рассказывают, что некоторые дома остались без света и Интернета.

Как сообщили ТСН.ua очевидцы, по состоянию на 11:40 дождь начался на Подоле и в Святошинском районе.

"Небо резко потемнело. Начало греметь, потом начался ливень. Все заливает", — рассказала нам жительница Подольского района Анастасия.

А вот в Святошинском районе в некоторых домах погас свет.

"Ветер такой поднялся, что сносит все на своем пути. У нас в доме пропал свет, не работает Интернет. Очень сильная гроза", — поделилась с нами жительница Святошинского района Светлана.

ТСН.ua

"Почернело" небо и в Днепровском районе, в квартирах очень темно, рассказывают местные жители.

"Гремит, в квартире будто ночь — темно. Давно такого не было. Начался ливень", — говорит очевидец Татьяна.

Киев накрыла гроза

По сообщениям Укргидрометцентра, в столице 19 июля ожидаются дожди и грозы. В то же время температура воздуха днем, прогнозируют синоптики, достигнет +30 градусов.

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