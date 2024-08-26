"Небо стало красным": жители Сум рассказали о ракетном ударе России по жилым домам

В Сумах по-прежнему ликвидируют последствия ракетного удара. В субботу вечером россияне атаковали частный сектор города. 40-летний мужчина не выжил. Среди 7 семи раненых – двое в тяжелом состоянии. Разрушения получили более 2 десятков частных домов, многоэтажки и офисные сооружения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

На месте ракетного удара России работали коммунальщики, чрезвычайники, электрики, газовики – все разбирали завалы, вырезали изуродованные деревья, пытались починить освещение и возобновить газоснабжение в дома. Россияне ударили ракетой около субботы поздно вечером. Попали в частный сектор.

Последствия обстрела Сум

"Небо сразу стало красным, и оно такой гул. И быстренько детки к стенке. И оно бахнуло. Страшно, конечно, но ничего не поделаешь – это война. Надеемся на наших ребят", — говорит жительница Сум Ксения Михальченко.

Из разрушенных домов чрезвычайники спасли трех человек. В результате российского авиаудара 40-летний мужчина получил крайне тяжелые ранения и скончался во время оказания медицинской помощи. Двое горожан сразу госпитализировали в больницу, другие пострадавшие лечатся амбулаторно.

70-летний Григорий Савенко не скрывает своего гнева на оккупантов, разрушивших его дом.

"Не думали, что оно такое будет. Пусть русню бьют и бьют!", — говорит он.

Мужчина чудом выжил во время авиаудара. Несколько обломков российской ракеты пробили потолок и застряли в диване в считанных сантиметрах от него. Пенсионера только оглушило и порубило занозами стекла.

"Здесь лежал смотрел телевизор. Волна – и все эти шторки, стекло все было на мне, окна попадали. Оно оглушило, кровь течет. Дверь заклинила – не можем выйти. Через окно вылез", — говорит Григорий Савенко.

Мощный взрыв вызвал разрушение в двадцати пяти частных домах, кроме того, взрывной волной выбило окна еще в трех многоэтажках и офисно-производственном здании.

В городском совете Сум говорят, что восстановительные работы продолжаются.

Оккупанты атаковали Сумы

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НОВОСТИ за 26 августа 2024 | Новости Украины СЕГОДНЯ НАЖИВО

Читайте также: