Небывалое нашествие мошкары несет опасность: когда она исчезнет и как пока уберечь себя и животных

Кусаются, лезут под одежду, оставляют отеки и провоцируют сильную аллергию. В Ровенской области нашествие мошки, она собирается целыми облаками. Такого количества кровопийц, говорят местные, не видели годами. Насекомые донимают и людей, и животных. Если во время массового вылета мошки, выпасаемой в низинах скот, то это может привести даже к ее гибели, предупреждают ветеринары, говорится в ТСН.

Мошка настоящий рой, она покоя не дает животным на выпасе и их погонщикам. "Они же кусают их и за вымя и за все. Они тогда крутятся, бегают” — говорит пастух, спасающийся дымом из небольшого очага.

В то же время, чем ближе к лесу, водоему или болоту, тем насекомых еще больше. "Более крупные представители — это мошка и крошечные представители — это мокрицы", — показывает энтимологиня Руслана Драб.

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Хотя на Ровенщине, где болотистая местность, говорит энтимологиня, мошка – явление привычное, но в этом году ее гораздо больше, потому что сошлись как-то все факторы — теплая зима, половодье, да еще и главные враги мошки из теплых краев вернулись несколько позже… “Ласточки наши, наши серпокрылышки, стрижи, как мы называем их в народе, они только сейчас массово у нас появились, они нам помогут в процессе того, что мошка исчезнет”, — добавляет она.

А пока специалисты советуют пользоваться москитными сетками и специальными аэрозолями. “Фумигаторы- это средства, которые мы используем в доме, если они нам не вредят, а репелленты – это отпугивающие насекомых средства, мы используем сами даже, когда идем на обычную прогулку. При укусе возникают большие отеки, отмечаемые зудом, он может вызвать огромные аллергические реакции”, — говорит энтимологиня.

Следует иметь противоаллергические средства, а к месту укуса приложить что-нибудь холодное или содовый раствор, говорят специалисты. И не советуют гнать скот в места, где слишком много мошки. "Когда массовый вылет и животные пасутся где-то в низовьях, возможно такое, что может повлечь и гибель животного", — говорят специалисты.

Насекомые могут забить дыхательные пути или покусать вплоть до интоксикации. Тогда следует обращаться за помощью ветеринара. Впрочем, можно действовать превентивно. "Есть много препаратов, которые не токсичны для животных, и после которых разрешается дойка молока через 4-5 часов", — добавляют ветеринары.

Но уже скоро мошки должно уменьшиться ... "По народным приметам пока зацветет калина, держится мошка", — говорят местные.

По прогнозам энтимологини, столько мошки не будет уже через 2-3 недели, потому что должна вымереть сама, а еще помогут птицы.

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