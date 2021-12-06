"Нечеловеческий крик и много крови": как случилось, что 6-летнего ребенка на глазах у матери раздавил мусоровоз

"Нечеловеческий крик и много крови": как случилось, что 6-летнего ребенка на глазах у матери раздавил мусоровоз

На данный момент известно, что водитель мусоровоза был опытным, на момент ДТП — трезвым.

В Нежине простились с 6-летней Вероникой Опрышко, которая накануне погибла под колесами мусоровоза на глазах у матери.

О том, мог ли водитель коммунального транспорта не допустить наезда на пешеходов – 6 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Мама с девочкой шли из дома на остановку общественного транспорта. По дороге выбросили мусор в контейнер, в это время подъехала машина коммунальщиков, они ее прошли. Между тем, очевидно, водитель посмотрел, что мусорные баки пустые — и сразу начал сдавать назад, фактически в спину людям. Уже через мгновение ребенок оказался под колесами.

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По словам отчима погибшего ребенка, водитель переехал его задними колесами, а когда мать оббежала вокруг машины – остановился. Девочка оказалась уже под передними колесами машины.

В баки, стоящие на обочине проезжей части, мусор выносят как минимум из двух домов. Люди не понимают, почему водитель решил сдать назад.

По словам очевидцев, на месте трагедии было много крови, а крик стоял нечеловеческий.

Смертельный наезд в Нежине: мог ли водитель мусоровоза не допустить трагедии

В настоящее время авто, раздавившее ребенка, задержано для инженерно-транспортной экспертизы, которая продлится минимум два месяца.

На данный момент известно, что водитель мусоровоза был опытным, на момент ДТП — трезвым. Мужчину после трех суток задержания отпустили под круглосуточный домашний арест.

Напомним:

В прошлом году в Киеве мусоровоз раздавил людей, когда заезжал во двор. Так, водитель грузовика сдавал назад и наехал на 46-летнюю женщину, когда та переходила дорогу вместе с 4-летним мальчиком. Женщина погибла на месте, ребенка с травмами головы госпитализировали.

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