Нечем было кормить четырех детей: в Ровно женщина украла в отца деньги и пылесос

Нечем было кормить четырех детей: в Ровно женщина украла в отца деньги и пылесос

Подозреваемая вернула отцу все деньги.

В Ровно женщина обворовывала родного отца, чтобы прокормить четырех детей. Мужчина поэтому обратился в полицию и требовал компенсировать ему ущерб.

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, женщина в 2021 году почти месяц обворовывала своего отца. Она снимала с его банковской карты деньги. Подозреваемая украла более 7 тыс. грн. Также она украла у мужчины пылесос, стоимостью 2 660 грн.

На суде подозреваемая вину признала и раскаялась. Женщина сообщила, что крала у отца деньги, потому что нечем кормить своих четырех малолетних детей.

Потерпевший рассказал, что в сентябре он узнал, что дочь снимает с его счетов деньги. Он дал ей время, чтобы она все вернула. Когда же дочь не успела, тот обратился в полицию. К моменту суда подозреваемая компенсировала мужчине деньги.

Суд признал мать четырех детей виновной по ч.1 и 2 ст.185 УК Украины. Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Также женщина должна заплатить 326,9 грн. процессуальных расходов на привлечение эксперта.

Напомним:

В г. Ходоров Львовской области мать двоих детей украла у пенсионера 200 грн, чтобы купить продукты. За это ее арестовали на пять дней.

Читайте также: