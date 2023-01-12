"Нечисть идет в лобовую, мы насыпаем, все гуд": военные с передовой рассказали правду о Бахмуте и Соледаре

После ряда тревожных новостей из Бахмута и Соледара о ситуации в комментарии для ТСН.ua сообщили военные, непосредственно участники боевых действий на передовой.

"Если коротко: из Бахмута оккупанты забрали наемников, "вагнеров", бросили их в Соледар. Там они пытаются зайти с флангов, окружить Соледар. Но они больше побеждают в Tik-Tok и Telegram ", — говорит военный с позывным Кыянин.

К этому он добавляет: "Наши ребята им наваляли так, что потери у них большие. Я сомневаюсь, что они (оккупанты – Ред.) возьмут Соледар. По Бахмуту ситуация такова: наша артиллерия насыпала и насыпает настолько, что враг просто слинял оттуда. Я в Бахмуте уже долгое время, до сих пор такого не было. Ни Бахмут, ни Соледар никто сдавать не будет. Что касается "захвата" шахт в Соледаре — это ложь".

Другой военный, известный командир группы аэроразведчиков "Птахи Мадяра" с позывным Мадяр нам в комментарии так охарактеризовал обстановку в Соледаре: "Эту войну в Соледаре они (оккупанты – Ред.) проиграли с позором. ВСУ заняли эшелонированную оборону на конкретных рубежах. Мы ловим всю ту нечисть, которая идет примитивно, в лобовую и попадает под шквальный огонь воинов ВСУ. У нас никаких отходов и провалов нет! Сообщаю это обществу, находясь непосредственно здесь. Ситуацию я также проясняю, публикуя соответствующие видео. У оккупантов ноль продвижений. С их стороны куча трупов, какую-то часть они забрали, какая-то — замерзла. Но то, что их много – это факт. Они лезут – мы насыпаем. Все гуд".

Оба военных отметили, что, к сожалению, в соцсетях очень часто распространяется много искаженной информации и комментариев. Поэтому советуют пользоваться проверенной информацией.

В свою очередь, официально в министерстве обороны сообщают, что в Соледаре и на Бахмутском направлении сейчас продолжаются самые тяжелые бои.

"Жестокие и тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно сражаются. Враг пытается безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери", — отметила на брифинге 12 января замминистра обороны Анна Маляр и добавила, что подступы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых путинских военных.

Бои за Бахмут и Соледарь: что известно

Напомним, что сейчас самыми горячими точками на фронте являются Бахмут и Соледар. Там продолжаются бои. Россияне, не имеющие особых успехов в войне, бросили туда все свои силы, чтобы выйти на границы Донецкой области.

Более того, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, наемники которого штурмуют Бахмутское направление, уже несколько раз заявлял о взятии Соледара. Однако это не соответствует действительности.

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