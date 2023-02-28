Недалеко от аэропорта "Жуляны" в Киеве раздаются мощные взрывы: что известно (фото, видео)

В Голосеевском районе Киева возник сильный пожар. В районе станции метро "Васильковская" поднялся в небо столб черного дыма.

Очевидцы пишут по меньшей мере о двух мощных взрывах недалеко от аэропорта "Жуляны", прогремевших на месте, где возник огонь.

В ГСЧС Киева сайту ТСН.ua сообщили, что пожар вспыхнул в Голосеевском районе в переулке Ахтырский, 3.

"Пожар возник в отдельно стоящем здании. По предварительной информации внутри находятся кислородные баллоны. В настоящее время площадь пожара уточняется", — сообщили нам в ГСЧС Киева.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, известно об одном пострадавшем.

"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно — кислородные баллоны. Все службы уже на месте. Один человек пострадал", — написал он в своем telegrame.

Напомним, ранее жителей двух районов Киева предупредили о монотонных сигнальных звуках.

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