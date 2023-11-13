Неделя блокирования границы Польши с Украиной: о чем договорились чиновники и когда исчезнут очереди

До конца недели польские перевозчики должны озвучить, на какие компромиссные решения согласны. Пока не удалось достичь консенсуса.

На пункте пропуска Ягодин-Дорогуск завершилась встреча украинских чиновников и их польских коллег. Они искали пути разблокирования украинско-польской границы, три пункта пересечения, на котором уже неделю блокируют польские перевозчики. Они требуют возобновить разрешения для работы в ЕС украинским дальнобойщикам. А для польских водителей фур отменить электронные очереди и выделить отдельные полосы для пустого транспорта. За время забастовки практически на всех пунктах пропуска усложнено движение и большие очереди.

Детальнее говорится в ТСН.

Три часа продолжалась встреча украинских чиновников с польскими коллегами и перевозчиками. И на данный момент известно, что, к сожалению, не удалось достичь консенсуса.

Украинская сторона предлагала несколько вариантов, чтобы разблокировать границу. В частности, увеличить способность при пересечении таможенных пунктов. Об этом предварительно говорили с таможенниками и пограничниками. А также предлагали, чтобы пустые автомобили двигались через пункт пропуска Угринив и через дополнительную полосу в Ягодине.

Однако польские перевозчики все сводили к главному требованию – это возвращение разрешений их украинским коллегам. Напомним, с начала полномасштабной войны украинские фуры пересекают границу по упрощенной процедуре.

"У польских перевозчиков, которые как раз устроили эти протесты, не было реального желания о чем-то договариваться. Потому что когда мы пришли и начали наш разговор, польские перевозчики сразу начали с требований – не рассказывая о проблемах, которые они хотят решить", – говорит заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По словам замминистра, аргументы о том, что в Украине война и блокирование границы вредит экономике, абсолютно не убедили протестующих. Они общались на повышенных тонах. Хотя, по заверению чиновника, единодушия в решении вопросов нет и среди самих польских водителей. Они спорили между собой прямо во время встречи.

Пока ситуация на границе без изменений. Очереди – в обе стороны. На въезд в Польшу стоят около четырех тысяч автомобилей в электронной очереди, которая почти не двигается. За последние сутки границу пересекли всего 24 фуры. В то время как способная способность пункта пропуска – 600 машин. Некоторые водители ждут уже неделю. Еще хуже ситуация с польской стороны. Там очередь на въезд растянулась более чем на полсотни километров. В пробке – тысяча триста фур.

До конца недели польские перевозчики должны озвучить, на какие компромиссные решения согласны.

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Неделя блокировки границы Польши с Украиной! О чем договорились чиновники?