Неделя до выборов в США: что Камала Гаррис и Дональд Трамп говорят об Украине и окончании войны

До президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, осталась ровно неделя. Чуть ли не каждый день Камала Гаррис и Дональд Трамп проводят предвыборные митинги в семи ключевых штатах, которые традиционно колебаются.

Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Северная Каролина и Висконсин – именно эти штаты и определят, кто станет следующим президентом США. И именно за них развернулась ожесточенная борьба. Например, в Северной Каролине проживает много темнокожих, на которых делает ставку штаб Гаррис. Тем не менее, с 2008 года этот штат не голосовал за кандидата в президенты от Демократической партии. Мичиган, традиционно считающийся "синим" (при демократах, хотя в 2016 году Трамп здесь победил), на этот раз Гаррис может потерять из-за молодежи арабского происхождения, критикующей Администрацию Байдена-Гаррис за действия Израиля в Газе.

У четырех из этих семи колеблющихся штатов разрыв между Трампом и Гаррисом менее 1%, в трех других — менее 2%. Именно поэтому разные американские медиа и разные соцопросы, в зависимости от того, кого именно они больше поддерживают, предпочитают в большинстве из этих семи штатов то Трампу, то Гаррис. На национальном уровне за неделю до дня выборов их позиции тоже примерно одинаковы. Именно поэтому оба штаба используют любые приемы, чтобы поощрить избирателей, особенно еще не определившихся, отдать свой голос.

И пока штаб Гаррис сохраняет осторожность, Трамп обещает отменить федеральный налог на прибыль (приносящий в бюджет более $2 трлн), депортировать из страны миллионы мигрантов, остановить войну России против Украины и не отправлять американских солдат на войны за границей. Однако никто не знает, что будет после выборов, не повторится ли 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий? По данным опроса CNN, подавляющее большинство зарегистрированных избирателей считают, что Трамп не уступит и не признает поражение, если проиграет.

Что сейчас происходит в предвыборной кампании в США? Как штабы Трампа и Гаррис обвиняют друг друга, обзывая последними словами? Но что говорят об Украине и сценариях окончания войны? Читайте на сайте ТСН.ua.

Образы и ложь: манипуляции штабов

Американская предвыборная кампания вышла на новый уровень. ТСН.ua уже писал, что после недавнего интервью бывшего главы штаба Трампа Джона Келли (генерал морской пехоты, который дольше всего работал на этом посту), где он рассказал, что Трамп хвалил Гитлера, когда был президентом, Камала Гаррис стала публично называть Дональда Трампа. фашистом".

"Ведущие стратеги Демократической партии все больше надеются, что попытки представить Трампа фашистом в сочетании с напряженной борьбой в ключевых штатах и сосредоточенности женщин-избирателей на правах на аборт приведут Гаррис к победе", — пишет The New York Times, поддерживающая демократов.

На предвыборном митинге Гаррис в Мичигане появилась Мишель Обама, пользующаяся огромной популярностью среди демократов. В своей речи она обратилась не только к женщинам, но и к мужчинам, предупредив, что история Трампа по созданию консервативного Верховного суда, отменившего федеральное право на аборт, будет иметь серьезные последствия для здоровья женщин.

Также в понедельник, после скандального митинга Трампа и его сторонников в Мэдисон-сквер-гарден (спорткомплекс) в Нью-Йорке, штаб демократов начал активно винить Трампа и республиканцев в расизме. В воскресенье на этом митинге ведущий подкастов и комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "островом мусора". И это в то время, когда оба штаба борются за латиноамериканских избирателей. Штаб Трампа уже официально открестился от высказываний Хинчклиффа, назвав их его личным мнением. Однако американские СМИ напомнили, что однажды Трамп назвал Гаити — еще один карибский остров — "сраной дырой".

"Прямо по центру гребаной Москвы": что Дональд Трамп говорил об Украине, войне и Путине. / Фото: ТСН.ua

Однако это были не единственные скандальные заявления, прозвучавшие в воскресенье, 27 октября, в Мэдисон-сквер-гарден. Сид Розенберг, нью-йоркский радиоведущий (его шоу посещает Трамп) высказался о демократах и бывшей госсекретарше, кандидатке в президенты в 2016 году Хиллари Клинтон: "Она какая-то больная сволочь, эта Хиллари Клинтон. Вся эта чертовская партия". А бывший кандидат в Конгресс Дэвид Рэм пошел еще дальше, назвав Камалу Гаррис "антихристом" и "дьяволом".

Как видим, уровень предвыборной риторики в США просто "впечатляет". Однако, хотя американские СМИ после каждого публичного выступления и пишут пространные статьи об очередной лжи в заявлениях Трампа, его интервью в подкасте вышедшего в субботу, 26 октября, американского стендап-комика Джо Рогана за два дня посмотрели 35 млн человек. Это именно подкаст, где в 2018 году Роган и Илон Маск в прямом эфире курили марихуану. Этот выпуск собрал 68 млн просмотров.

Что говорят об Украине: война или заморозка

Право на аборт, миграционный вопрос и экономика – это три основных темы, которые решат результат этих выборов. Как пишет CNN, введение высоких импортных пошлин является краеугольным камнем экономической платформы второго срока Трампа, если его выберут: 10%-20% на весь импорт в США; и 60% на весь китайский импорт. Именно за счет повышения импортных пошлин команда Трампа предлагает перекрыть отмену некоторых налогов. Однако такой подход уже подвергли критике ведущие американские экономисты.

Относительно вопроса миграции, Трамп в последнее время называет США "оккупированной страной", обещая остановить "вторжение мигрантов". Он постоянно говорит о массовой депортации, однако непонятно, идет ли речь о нелегалах, незаконно попадающих в США преимущественно через мексиканский рубеж, или даже о тех мигрантах, которые находятся в Америке на законных основаниях. Эти спекуляции Трампа тоже порождают много неопределенности. Некоторые уже насчитали, что Трамп может депортировать из США до 11 млн человек.

Однако, пожалуй, только в двух вопросах штаб Камалы Гаррис хранит молчание, в отличие от команды Дональда Трампа: региональная война на Ближнем Востоке; и война России против Украины И, к сожалению, в информационной повестке дня Израиль, Газа и Иран сейчас больше всего доминируют среди тем внешней политики. Война России против Украины отошла на второй план. И штаб Трампа этим активно пользуется, прибегая к манипуляциям.

Во-первых, штаб Гаррис даже не комментирует тему Израиля и Ближнего Востока, ведь уже теряет голоса молодежи арабского происхождения и тех, кто считает неправильной поддержку действующей американской Администрации Тель-Авива из-за гуманитарной катастрофы в Газе.

Во-вторых, команда Трампа активно спекулирует на том, что при своем президентстве Гаррис точно втянет США в Третью мировую, в отличие от Трампа, обещающего ни за что не отправить американских солдат воевать за границей.

"Путин будет сидеть в Киеве": ключевые заявления Камалы Гаррис об Украине и войне. / Фото: ТСН.ua

Именно поэтому, как бы это ни было цинично, мы не видим от Администрации Байдена-Гаррис разрешения на удары западным оружием в глубине территории России, как и решительных действий в ответ на вступление северокорейских войск в войну против Украины на стороне России. В воскресенье в интервью NBC News, кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Венс (который уже заявлял, что ему "плевать" выиграет Украина эту войну или проиграет) отказался называть Путина врагом, подчеркнув необходимость говорить с ним на этапе, когда зайдет речь о урегулирование войны.

Что касается самого Трампа, то на протяжении всей предвыборной кампании он делал довольно неоднозначные заявления относительно Украины и российской войны. В интервью The Wall Street Journal он заявил, что в разговоре с Путиным угрожал ему ударить по центру Москвы за преследование Украины. В других заявлениях Трамп обвинял и Владимира Зеленского, что украинский президент не должен был разрешить этой войне начаться.

Как пишет Financial Times, ссылаясь на советников Трампа, он предлагает заморозить войну, создав автономные регионы с обеих сторон демилитаризованной зоны, и заставить Украину отказаться от членства в НАТО. Иначе Киев проигрывает войну. Поэтому, по мнению советников Трампа, Украина должна пойти "на переосмысление неудачных Минских договоренностей" и ждать, пока Путин уйдет (или умрет – ред.).

На самом деле это не какой-то новый план, о котором Украина раньше не слышала. В середине сентября в одном из подкастов Джей Ди Вэнс публично рассказал о "мирном плане Трампа": Украина останется независимым государством, а Россия получит гарантии нейтральности Украины, не вступающей в НАТО. "Демаркационная линия", как ее называет Джей Ди Вэнс, должна приобрести вид демилитаризованной зоны, где будет очень много фортификаций (что уже противоречит определению демилитаризованной зоны – ред.), чтобы Россия не вторглась снова.

Правда, что-то похожее, но непублично, Украине уже давно предлагает и Администрация Байдена-Гаррис. Учитывая будущий кабинет Камалы Гаррис, кандидатов на госсекретаря, ее советника по нацбезопасности и министра обороны, подробно уже проанализировавшего ТСН.ua, все так или иначе работали при президентстве Обамы и придерживались линии взаимопонимания с Россией. К тому же все эти планы, предложения и инициативы не учитывают ответы на главный вопрос: захочет ли Кремль замораживать войну, если при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана он имеет инициативу на поле боя?