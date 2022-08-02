"Неделю назад сказали, что еду для похищенного мэра Херсона носить уже не надо", – Хлань

Появились новые подробности о судьбе похищенного оккупантами в конце июня городского головы Херсона Игоря Колыхаева. Его похитили 28 июня, когда он приехал в помещение одного из коммунальных предприятий города.

"Его держат в СИЗО Херсона. До последнего времени у близких была возможность передать туда ему еду, это делалось каждый день, но на прошлой неделе было сообщено, что пищу носить не надо. Было сказано, что не надо, что его там накормят. Почему так – этого никто не знает", — сообщил ТСН.ua бывший советник главы Херсонской ОВА, депутат облсовета Сергей Хлань.

К этому Хлань добавил, что сейчас сложно ответить на вопрос о том, что именно оккупанты требуют от Колыхаева, удерживая его за решеткой.

Напомним, ранее не исключалась версия, что похитители требовали от мэра, чтобы коммунальные предприятия города перешли на денежное обращение в российских рублях.

Похищение в Херсоне: вооруженные росгвардейцы задержали мэра Игоря Колихаева

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