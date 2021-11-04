Недешевое удовольствие: впервые в Украине дизайнер сделала 33 профессиональных костюма для балета

Балетные костюмы обновляются не так часто, потому что удовольствие это не из дешевых: одна пачка стоит около 500-700 евро.

Впервые в Украине дизайнер, делающая фэшн коллекции, сшила профессиональные костюмы для всей балетной труппы. Бывали случаи, когда дизайнеры уже шили модные вещи для выступления, но только для солистов. На этот раз все 33 костюма для постановки "Жизель" сделаны из дорогих тканей и осовременены. В вещах первыми выступили Екатерина Кухарь с мужем Александром Стояновым.

Об этом идет речь 3 ноября в сюжете ТСН.19:30.

Перед выступлением артисты вышли на подиум, чтобы похвастаться своими дизайнерскими пачками. Балетные костюмы обновляются не так часто, потому что удовольствие это не из дешевых: одна пачка стоит около 500-700 евро.

Артисты балета Екатерина Кухарь и Александр Стоянов очень довольны новым нарядом. Фэшн дизайнер сама предложила сшить и подарить костюмы целой трупе.

Львовянка Мальва Вербицкая шьет вещи для повседневной жизни. Говорит, что мечтала сделать что-нибудь масштабное и вот получила шанс. Но сделать это оказалось не так-то легко.

"Мы начали свою работу на основе платьев, которым по 20 лет. Все полностью разбирали, расшивали, конструктор изучали, как все это можно осовременить, облегчить", — рассказывает дизайнер.

Новости Украины: дизайнер сделала 33 профессиональных костюма для балетной труппы

Никто не может шить балетные костюмы, кроме узких специалистов. В новых нарядах актеры танцуют фантастическую драму "Жизель".

Героиню постановления деревенскую девушку "Жизель" обманул переодевавшийся в крестьянина граф. Пара влюбилась. Впрочем, когда оказалось, что мужчина из знатного рода и у него уже есть невеста, опечаленная Жизель умирает. И превращается в одну из Уиллис — так называли духов умерших до свадьбы девушек, которые танцуют пришедших на кладбище мужчин до смерти.

Артисты признаются, что в облегченных костюмах танцевать удобнее. Но зрители все равно понимают, что балет – это тяжелый труд, не зависимо от костюмов.

Дочь телеведущей Валентины Хамайко после первого похода в театр начала заниматься балетом.

"Она настолько вдохновилась, что во время спектакля мне было немного смешно. Они вытянулись и пошли повторять движения, которые видела на сцене", — рассказывает Хамайко.

А ныне, после увиденных костюмов, девочка едва удерживалась, чтобы не выбежать на сцену.

Напомним, что в Киеве прошел пятый юбилейный Junior Fashion Week.

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