Недетские суммы: малыши на Волыни пением заработали для ВСУ миллион гривен

Дети вспоминают, как радовались, когда собрали первую тысячу, а теперь – уже и первый миллион.

Миллион гривен собрали для ВСУ дети на Волыни. После полномасштабного вторжения школьники еженедельно устраивали уличные выступления, чтобы помочь армии. За собранные деньги уже купили автомобили, дроны и тепловизоры, говорится в ТСН.

Девушки и ребята поют у памятника Хмельницкому. Даже самая молодая – шестилетняя Марьяна знает ради чего. "Ведь я хочу, чтобы скорее закончилась война", — говорит ребенок.

В певческом батальоне «Бандеровцы» сейчас пятнадцать детей. Уличные выступления устраивают еженедельно и в репертуаре у них десятки песен. Пока поют, прохожие в их ящик бросают деньги. Многие приходят сюда именно ради юных волонтеров.

Удержать их дома нельзя, говорят родители. Рано утром те, даже в непогоду, спешат на репетиции, потому что, объясняют, их помощь нужна воинам. “Поют и в дождь, и в холод, и в мороз. Они понимают ответственность”, — говорят родные дети.

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За время великой войны детям удалось помочь военным из разных подразделений. Наперегонки рассказывают, что уже передали на передовую. "Мавика" три, машина, тепловизоры, дроны-камикадзе", — рассказывают дети.

Как благодарность воины с фронта сбрасывают детям видео с подарками. "За прекрасное антидроновое ружье, которое помогает в борьбе с российским нашествием, спасибо дети", — записывают военные благодарность.

А бойцы 14 бригады даже приехали к певцам-волонтерам, чтобы передать им флаг. Был с нами на позициях в с. Граника, где очень тяжелые бои, он подписан бойцам нашего подразделения. Это для вас”, — передают подарок детям теперь бойцы.

Дети вспоминают, как радовались, когда собрали первую тысячу, а теперь – уже и первый миллион. На нем, смеются, не остановятся. "Гораздо больше. Украину еще отстраивать нам”, — говорит малыши.

За деньги из предыдущих выступлений уже заказали дроны. Теперь поют на шлемы управления для дронов-камикадзе, а после победы юные волонтеры мечтают отправиться в тур по Украине и посетить каждый освобожденный город.

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