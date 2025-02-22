Недобросовестные командиры должны получить бан на должности – уполномоченная президента

Военные руководители, пренебрегающие своими обязанностями, должны не только терять должности, но и получать запрет на их занятие в будущем.

Об этом рассказала уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова в интервью ТСН.

"В обществе дискуссия о боевом иммунитете. И, возможно, здесь есть какой-то смысл в этом. Потому что ни один командир в такой войне не застрахован от того, что противник окажется в какой-то момент сильным, или от того, что он не все учел, потому что все учесть невозможно. Или у него были неполные данные, или еще какая-то ситуация и ошибка на поле боя, которая не потому, что он какую-то халатность проявил, а просто он не имел полноценно всех инструментов для того, чтобы выиграть этот бой, скажем так. Это одно", — отметила уполномоченная президента.

Она отметила, что командиры не могут быть застрахованы от ошибок, ведь война непредсказуема, и не всегда есть полная информация для принятия решений. Однако, по ее словам, это нельзя сравнивать со случаями, когда руководители военных подразделений игнорируют свои обязанности, допускают халатность или даже злоупотребляют алкоголем. Такие командиры, по ее мнению, должны не только терять должности, но и быть разжалованными в звании.

"Но есть совсем другие случаи, когда командир командующий просто пьянствует, извините, забывает невыполнение своих непосредственных обязанностей, когда не выполняются уставы. И это совсем другая история. И такие командиры не просто должны быть сняты с должности, они должны получить бан на занятие соответствующих должностей, а еще лучше должны быть разжалованы в звании", — отметила Решетилова.

Она отметила, что в прошлом были случаи, когда командиры бездумно распоряжались человеческим ресурсом. Однако сейчас, по ее словам, ситуация меняется.

"Мы видели длительное время в 22-23 году, когда для удовлетворения своих амбиций командиры бросали на штурмы, на серьезные бои огромное количество. Это то, о чем я уже упоминала. Они имели роскошь огромного человеческого ресурса. Лучшее, что было в стране, было в распоряжении тех командующих Вооруженных сил, других военных формирований, которым они очень бездарно, если честно, во многих случаях распорядились. И очень много людей, к сожалению, пострадали из-за этих амбиций. И я согласен, что такая проблема может быть. Но мне кажется, что сегодня те, кто так делал, уже получили по рукам. Во многом кто-то был снят с должности, кто-то с кем-то проведена воспитательная работа, кто-то другой, кто-то имеет уголовное преследование. И мне кажется, что сейчас и прошла определенная ротация", — добавила уполномоченная.

По ее словам, на руководящие должности приходят младшие командиры, а главным приоритетом остается сохранение жизней украинских воинов.

"Больше пришло молодых командующих. И сейчас немного все-таки меняется отношение. Плюс есть наша позиция о том, что это неприемлемо. Нам не нужны показательные победы для пропаганды. Нам нужно отстоять свою страну и сохранить как можно больше людей. Поэтому, если такое становится известно, я думаю, что это становится предметом очень серьезных разборок и на Ставке, и в Генеральном штабе, и в Офисе президента. Не советую командирам такое делать", — добавила Решетилова.

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