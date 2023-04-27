Недорогие альтернативы западному вооружению: украинские разработчики показали, чем предлагают противостоять врагу

Изобретатели уже могут подавать заявки на участие в проекте и прошедшие отбор — сможет получить государственный заказ.

В столице запустили платформу "Брейв-1" – это совместный проект Минцифры и Минобороны. Площадка будет выступать единственным окном для сотрудничества военных, инвесторов, волонтеров и, главное, разработчиков оборонных новинок, говорится в ТСН.

На платформе "Брейв-1" в столице презентовали беспилотники, сенсоры и еще десяток технологических новинок, которые будут уничтожать врага на передовой. “Это антидроновое ружье для принудительной посадки дронов. Сначала в дроне пропадает GPS-сигнал, он теряет координацию. После чего теряется видеосигнал и управление”, – показывают разработчики.

Рядом установка с детским названием «Гном», но с совсем недетской миссией — она обеспечивает огневую поддержку украинской пехоте. "В наступательных операциях и оборонных — создавать нагрузку, давление на позиции врага", — отмечают участники проекта.

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Оборонный кластер объединит инженеров, инвесторов и правительство и поможет быстрее доставить на фронт передовые технологии. “Многие предприниматели талантливы, которые хотят найти проекты, в которые инвестировать. И наша задача как раз соединить заказчика – Генштаб и Минобороны, и производителей для того, чтобы они друг друга нашли, сделали инновацию, которая потом на фронте защищает наших военных”, — говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Многие украинские разработки могут стать достойной альтернативой зарубежным технологиям. К примеру, неприметный «купольный щит». "Все эти средства, которые продаются иностранными компаниями – это сотни тысяч долларов. Это стоит – три”, — говорят разработчики.

Есть еще и сенсор, закрывающий украинское небо с лета 22-го года. Он перехватывает направление крылатых ракет и вражеских «птичек» и никогда не устает.

Технологии победы: запущена платформа "BRAVE 1"

Площадка "Брейв-1" позволит поддержать и молодых новаторов — они смогут проверить, можно ли их изобретения воплотить в жизнь. "Мы должны на втором году войны сфокусироваться на увеличении вооружения силами украинских компаний", — убеждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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