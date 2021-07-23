Недосягаемый рекорд Инессы Кравец: олимпийская чемпионка рассказала о своем легендарном тройном прыжке

Результат украинской легкоатлетки не могут превзойти уже двадцать пять лет.

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Инесса Кравец еще четверть века назад установила мировой рекорд по тройному прыжку, который до сих пор никто из спортсменов не может превзойти. О своем феноменальном полете длиной в пятнадцать с половиной метров спортсменка рассказала 23 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Украинка Инесса Кравец получила десятки наград на мировых и европейских первенствах, но золотую награду на Олимпиаде в Аталанте 1996 году она называет самой ценной. "Можно быть экс-рекордсменом и экс-чемпионом мира, а олимпийский чемпион — это уже навсегда", — отмечает она.

С трибуны упражнение, которое выполняют спортсменки, выглядит легким и непринужденным, как полет. На самом деле Инесса признается, что во время таких прыжков нагрузки на ногу достигают тысячи килограммов, поэтому прыгать в полную силу она старалась только на соревнованиях, иначе ноги бы не выдержали.

Она объясняет, что в этой дисциплине важна скорость, которая заложена в человеке от рождения, и наработанная на тренировках техника прыжка. "В полете ты уже практически больше ничего сделать не можешь. То есть все это — законы физики, законы биомеханики ", — отметила спортсменка.

Инесса Кравец не просто бежала — летела. Ее результат не могут превзойти уже двадцать пять лет.

Также читайте С гигантским фейерверком и практически без зрителей: как стартовали Олимпийские Игры в Токио

Рекорд, который она установила на чемпионате мира в 1995 году в шведском Гетеборге, был поставлен на третьей попытке. В двух предыдущих Инесса Кравец заступила, остался последний шанс показать, на что она способна.

На последней попытке украинка оттолкнулась от земли за добрых полметра до линии и пролетела пятнадцать с половиной метров — новый мировой рекорд.

Украинская рекордсменка предполагает, что на Олимпиаде в Токио ее результат наконец смогут превзойти. Особенно она отмечает венесуэлку Юлимар Рохас, которую считает реальной претенденткой на установление нового рекорда.

"Ну, уже он простоял 25 лет, серьезно, надо же идти вперед, должен быть прогресс какой-то. И девочка такая родилась, вообще прекрасная, великолепная Рохас — я думаю она должна в этом году побить мировой рекорд ", — отметила она.

Инесса Кравец закончила спортивную карьеру в возрасте 37 лет, а за день до своего сорокалетия родила дочь Дашу, которая также стала спортсменкой. Правда, по стопам мамы она не пошла — 16-летняя девушка занимается теннисом.

"Золотой фонд": олимпийская чемпионка по легкой атлетике Инесса Кравец дала мастеркласс по прыжкам

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку