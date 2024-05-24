Недвижимость Януковича до сих пор остается за Януковичем: подробности скандального расследования ТСН

ТСН провела расследование о том, что недвижимость Януковича до сих пор остается с Януковичем.
Люди, приближенные к президенту-беглецу и предателю Виктору Януковичу, сейчас владеют его элитной недвижимостью в Украине.
Почему произошло и что они говорят – об этом говорится в материале ТСН.
Имение Януковича: какой он выглядит
Село Новые Петровцы. В нескольких сотнях метров "Межигорье" - бывшая резиденция Януковича. Через высокий забор можно разглядеть огромный дом с фамильным гербом на фасаде. Символы на нем зашпаклеваны.
Рядом - коттеджный городок под названием "Лазарев сад". Но дом, который нас интересует, отличается от здешних. Он имеет дополнительную зеленую защиту, похожую на живую изгородь, которая с улицы скрывает, что за ней происходит.
Попасть на территорию коттеджного городка можно только через пост охраны. Местные стражи издалека увидели камеру ТСН - заранее открыли нам дверь и исчезли.
Что известно о доме в Новых Петровцах, который принадлежал любовнице Януковича
Все здесь свидетельствует о том, что за имением ухаживают. Сверху есть сразу три камеры наблюдения. Согласно реестру недвижимого имущества владелица этого дома Татьяна Кобылинская.
ТСН провела расследование о том, что недвижимость Януковича до сих пор остается с Януковичем.
Ранее этот дом в Новых Петровцах принадлежал Любови Полежай - бывшей любовнице, а затем, по данным российских реестров, и законной жене президента-беглеца Виктора Януковича. Уже в России она, якобы, родила Януковичу сына Григория.
Полежай с начала 2000-х работала официанткой в Межигорье. Но впоследствии оказалась в тесных отношениях с хозяином. В окружении ее называли его гражданской женой - вместе они воспитывали ребенка Полежай и имели общий быт. На нее оформляли недвижимость и различные бизнесы. И вместе бежали из Межигорья. Уже в России свою фамилию от первого мужа Полежай сменила на девичью и стала Садыковой.
На эту фамилию и оформлена вся российская недвижимость нынешней семьи Януковича. В Украине после Революции достоинства имущество Полежай, вместе с имуществом Януковича, было арестовано. В частности, роскошная квартира на Оболонской набережной. Там была квартира и Януковича. Но вдвое больше по площади. Рядом - салон красоты, доходы с которого получала Полежай.
Что известно о принадлежащем Полежай детском лагере в Цыблях
Принадлежал ей детский лагерь в Циблях менее чем в 100 километрах от столицы. Этот лагерь отличался от находившихся рядом на берегу Каневского водохранилища. Суд оценил его в сто миллионов гривен.
На Полежай была записана и трехкомнатная квартира на первом этаже в обычной девятиэтажке на Оболони. Но эта квартира под арест не попала. Соседи говорят, что там постоянно кто-то живет, и предполагают, что это квартиранты.
По стечению обстоятельств - именно в этом же доме, но в соседнем подъезде жил судья Владислав Девятко, тот, что в 2019 провозглашал приговор Виктору Януковичу.
Остальная жилая недвижимость с 2015 до 2021 года была под арестом. При этом салон красоты работал, но только по предварительной записи и с постоянными клиентами. А в лагере в Циблях продолжали отдыхать дети. Это заведение даже попадало в ленты новостей - из-за массового отравления детей и гибели девочки гимнастки.
Суд снял арест с дома в Новых Петровцах и базы отдыха в Цыблях
В марте 2021 года судья высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко сняла арест с дома в Новых Петровцах и с базы отдыха в Цыблях. В решении суда указано — следствие, цитирую, не установило факт проживания одной семьей и обретения права собственности на имущество во время совместного проживания.
Как только оно вступает в силу - владельцем дома в Новых Петровцах становится Татьяна Кобылинская. ТСН удалось выяснить: она жена Анатолия Кобылинского - бывшего вышгородского депутата от "Партии регионов". А еще владельца и руководителя частной охранной фирмы "Гроссер", которая до бегства Януковича именно она охраняла "Межигорье".
Именно Кобылинский пять лет назад, как свидетель со стороны защиты давал показания в Оболонском суде, оправдывал действия Януковича и во всем винил "майдановцев".
По его словам, он был последним из людей президента-беглеца, кто покидал резиденцию Межигорье.
А что с лагерем отдыха в Циблях? После решения суда - он также сменил владельцев: Теперь он принадлежит не Полежай-Садыковой, а благотворительному фонду "Звезда на ладонях" и физическому лицу Анне Клименко. По документам - он работает, платит налоги, директор - Елена Гилиней.
База под охраной. Только у ворот ТСН насчитала четырех секьюрити. Охранник, который сообщил журналистам, что директор якобы не работает уже полтора года, работал здесь шесть лет. Именно он общался с журналистами, когда отравились дети, и тоже говорил, что директора нет.
"Обращаем внимание на шевроны на форме охраны. Стилизованные под шевроны службы тыла ВСУ. На них название - "Бриар". По данным сайта YouControl такая компания зарегистрирована в Киеве. Ее владелец и директор - Анатолий Кобылинский. Тот самый охранник Януковича, жена которого приобрела дом Полежай в Новых Петровцах", - говорится в сюжете ТСН.
ТСН разыскивала новых владельцев имений Януковича
Что касается новых владельцев лагеря, оказывается Анна Клименко умерла еще более 2 лет назад и ее родственники ничего не знают о наследстве в виде доли детского лагеря.
А по месту регистрации благотворительного фонда - мебельная фабрика. ТСН пыталась найти руководство благотворительного фонда. По документам - основательница, бенефициар и руководитель Наталья Шевченко. Согласно данным базы недвижимого имущества живет она в многоэтажке на окраине Киева. И консьержка подтверждает, что часто ее видит, но не верит в ее состояние.
ТСН пыталась разыскать господина Кобылинского. Согласно реестрам он имеет много жилой недвижимости. А его охранная фирма "Бриар" зарегистрирована в одном из самых дорогих офисных центров Киева. Но там вместо нее - адвокатская фирма.
Итак человек, который охранял Януковича и закрыл за ним дверь в Межигорье, когда тот бежал из Украины и как его жена стала владелицей дома любовницы президента-беглеца.
Связаться с Анатолием Кобылинским удается только по телефону. И вопрос, почему его жена стала владелицей имения любовницы Януковича возле Межигорья, ему не нравятся.
- "Меня не интересует, кому что полагалось. Вы сейчас звоните мне, на каком основании вы мне звонить?"
- "Вы бывший сотрудник охраны Януковича?"
- "Бывший охранник, не охранник президента Януковича".
И вот результат 10-минутного разговора:
- "Давайте подытожим наш разговор: ваша жена приобрела этот дом летом 2021 года?"
- "Я не знаю. Вы же не знаете где я живу, с кем я живу, как я живу".
- "Официально ваша жена приобрела этот дом".
- "Приобрела, значит молодец".
- "Дом любовницы Януковича?"
- "Ну я откуда знаю, может она с ней дружит".
По аналогичному сценарию распродавали имущество как Януковичей, так и его беглых соратников. Дом Азарова, расположенный возле Ботанического сада на Печерске, был арестован в 2014-м году, но, несмотря на это, в 2015-м его продали. Сейчас в нем живут люди. Похожая ситуация с домом Александра Януковича, сейчас он сдается в аренду американским аудиторам "Кроуви".
Охотничьи угодья в Сухолучье в феврале 2022 года сожгли россияне — то, что осталось, тоже передано в государственную собственность.
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