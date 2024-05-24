Недвижимость Януковича до сих пор остается за Януковичем: подробности скандального расследования ТСН

ТСН провела расследование о том, что недвижимость Януковича до сих пор остается с Януковичем.

Люди, приближенные к президенту-беглецу и предателю Виктору Януковичу, сейчас владеют его элитной недвижимостью в Украине.

Почему произошло и что они говорят – об этом говорится в материале ТСН.

Имение Януковича: какой он выглядит

Село Новые Петровцы. В нескольких сотнях метров "Межигорье" - бывшая резиденция Януковича. Через высокий забор можно разглядеть огромный дом с фамильным гербом на фасаде. Символы на нем зашпаклеваны.

Рядом - коттеджный городок под названием "Лазарев сад". Но дом, который нас интересует, отличается от здешних. Он имеет дополнительную зеленую защиту, похожую на живую изгородь, которая с улицы скрывает, что за ней происходит.

Попасть на территорию коттеджного городка можно только через пост охраны. Местные стражи издалека увидели камеру ТСН - заранее открыли нам дверь и исчезли.

Новые Петровцы

Что известно о доме в Новых Петровцах, который принадлежал любовнице Януковича

Все здесь свидетельствует о том, что за имением ухаживают. Сверху есть сразу три камеры наблюдения. Согласно реестру недвижимого имущества владелица этого дома Татьяна Кобылинская.

ТСН провела расследование о том, что недвижимость Януковича до сих пор остается с Януковичем.

Ранее этот дом в Новых Петровцах принадлежал Любови Полежай - бывшей любовнице, а затем, по данным российских реестров, и законной жене президента-беглеца Виктора Януковича. Уже в России она, якобы, родила Януковичу сына Григория.

Полежай с начала 2000-х работала официанткой в Межигорье. Но впоследствии оказалась в тесных отношениях с хозяином. В окружении ее называли его гражданской женой - вместе они воспитывали ребенка Полежай и имели общий быт. На нее оформляли недвижимость и различные бизнесы. И вместе бежали из Межигорья. Уже в России свою фамилию от первого мужа Полежай сменила на девичью и стала Садыковой.

На эту фамилию и оформлена вся российская недвижимость нынешней семьи Януковича. В Украине после Революции достоинства имущество Полежай, вместе с имуществом Януковича, было арестовано. В частности, роскошная квартира на Оболонской набережной. Там была квартира и Януковича. Но вдвое больше по площади. Рядом - салон красоты, доходы с которого получала Полежай.

Что известно о принадлежащем Полежай детском лагере в Цыблях

Принадлежал ей детский лагерь в Циблях менее чем в 100 километрах от столицы. Этот лагерь отличался от находившихся рядом на берегу Каневского водохранилища. Суд оценил его в сто миллионов гривен.

Детский лагерь

На Полежай была записана и трехкомнатная квартира на первом этаже в обычной девятиэтажке на Оболони. Но эта квартира под арест не попала. Соседи говорят, что там постоянно кто-то живет, и предполагают, что это квартиранты.

По стечению обстоятельств - именно в этом же доме, но в соседнем подъезде жил судья Владислав Девятко, тот, что в 2019 провозглашал приговор Виктору Януковичу.

Остальная жилая недвижимость с 2015 до 2021 года была под арестом. При этом салон красоты работал, но только по предварительной записи и с постоянными клиентами. А в лагере в Циблях продолжали отдыхать дети. Это заведение даже попадало в ленты новостей - из-за массового отравления детей и гибели девочки гимнастки.

Суд снял арест с дома в Новых Петровцах и базы отдыха в Цыблях

В марте 2021 года судья высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко сняла арест с дома в Новых Петровцах и с базы отдыха в Цыблях. В решении суда указано — следствие, цитирую, не установило факт проживания одной семьей и обретения права собственности на имущество во время совместного проживания.

Как только оно вступает в силу - владельцем дома в Новых Петровцах становится Татьяна Кобылинская. ТСН удалось выяснить: она жена Анатолия Кобылинского - бывшего вышгородского депутата от "Партии регионов". А еще владельца и руководителя частной охранной фирмы "Гроссер", которая до бегства Януковича именно она охраняла "Межигорье".

Именно Кобылинский пять лет назад, как свидетель со стороны защиты давал показания в Оболонском суде, оправдывал действия Януковича и во всем винил "майдановцев".

По его словам, он был последним из людей президента-беглеца, кто покидал резиденцию Межигорье.

А что с лагерем отдыха в Циблях? После решения суда - он также сменил владельцев: Теперь он принадлежит не Полежай-Садыковой, а благотворительному фонду "Звезда на ладонях" и физическому лицу Анне Клименко. По документам - он работает, платит налоги, директор - Елена Гилиней.

База под охраной. Только у ворот ТСН насчитала четырех секьюрити. Охранник, который сообщил журналистам, что директор якобы не работает уже полтора года, работал здесь шесть лет. Именно он общался с журналистами, когда отравились дети, и тоже говорил, что директора нет.

"Обращаем внимание на шевроны на форме охраны. Стилизованные под шевроны службы тыла ВСУ. На них название - "Бриар". По данным сайта YouControl такая компания зарегистрирована в Киеве. Ее владелец и директор - Анатолий Кобылинский. Тот самый охранник Януковича, жена которого приобрела дом Полежай в Новых Петровцах", - говорится в сюжете ТСН.

ТСН разыскивала новых владельцев имений Януковича

Что касается новых владельцев лагеря, оказывается Анна Клименко умерла еще более 2 лет назад и ее родственники ничего не знают о наследстве в виде доли детского лагеря.

А по месту регистрации благотворительного фонда - мебельная фабрика. ТСН пыталась найти руководство благотворительного фонда. По документам - основательница, бенефициар и руководитель Наталья Шевченко. Согласно данным базы недвижимого имущества живет она в многоэтажке на окраине Киева. И консьержка подтверждает, что часто ее видит, но не верит в ее состояние.

ТСН пыталась разыскать господина Кобылинского. Согласно реестрам он имеет много жилой недвижимости. А его охранная фирма "Бриар" зарегистрирована в одном из самых дорогих офисных центров Киева. Но там вместо нее - адвокатская фирма.

Итак человек, который охранял Януковича и закрыл за ним дверь в Межигорье, когда тот бежал из Украины и как его жена стала владелицей дома любовницы президента-беглеца.

Связаться с Анатолием Кобылинским удается только по телефону. И вопрос, почему его жена стала владелицей имения любовницы Януковича возле Межигорья, ему не нравятся.

"Меня не интересует, кому что полагалось. Вы сейчас звоните мне, на каком основании вы мне звонить?"

"Вы бывший сотрудник охраны Януковича?"

"Бывший охранник, не охранник президента Януковича".

И вот результат 10-минутного разговора:

"Давайте подытожим наш разговор: ваша жена приобрела этот дом летом 2021 года?"

"Я не знаю. Вы же не знаете где я живу, с кем я живу, как я живу".

"Официально ваша жена приобрела этот дом".

"Приобрела, значит молодец".

"Дом любовницы Януковича?"

"Ну я откуда знаю, может она с ней дружит".

По аналогичному сценарию распродавали имущество как Януковичей, так и его беглых соратников. Дом Азарова, расположенный возле Ботанического сада на Печерске, был арестован в 2014-м году, но, несмотря на это, в 2015-м его продали. Сейчас в нем живут люди. Похожая ситуация с домом Александра Януковича, сейчас он сдается в аренду американским аудиторам "Кроуви".

Бывшее имение Януковича-младшего

Охотничьи угодья в Сухолучье в феврале 2022 года сожгли россияне — то, что осталось, тоже передано в государственную собственность.

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