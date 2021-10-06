Неэффективность или дезинформация: украинцы стали хуже относиться к судебной системе

Показатель доверия среди тех, кто имел дело с судами, колеблется на уровне 50%.

Отношение украинцев к судебной системе ухудшается из-за спланированных информационных атак, которые продолжаются последние несколько лет, считают в Высшем совете правосудия.

Об этом говорится 6 октября в сюжете ТСН.19:30.

В то же время, в Высшем совете правосудия не отрицают — недостатки в их работе есть. В частности, из-за перегруженности, медленного хода реформ, законодательных коллизий и недофинансирования судебная система бывает неэффективной. Но изменить это, признают, может только государство.

Поэтому надеются, что оно обратит внимание на проблемы судебной ветви власти. Эксперты же фиксируют последствия предвзятости: так, показатель доверия среди тех, кто имел дело с судами, колеблется на уровне 50%. Тогда как среди тех, кто никогда не сталкивался с ними — лишь 20 процентов

"Чтобы изменить этот тренд по Высшему совету правосудия, и других ветвях власти, нам надо изменить информационную политику. У нас не должно быть клоунады под судом. У нас не должно быть призывов сделать то или иное решение. Некоторые вещи должны быть вообще юридически наказуемые. И неотвратимость юридической ответственности должна быть", — отмечает Олег Малиневский, вице-президент ассоциации адвокатов Украины.

Новости Украины: отношение украинцев к судебной системе ухудшается из-за спланированных информационных атак

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