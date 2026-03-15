Нефть в Омане, а цены растут у нас: ждать ли горючее по 100 грн из-за войны с Ираном

Какими будут цены на горючее

Уже две недели США и Израиль ведут войну прямо на главной нефтяной бочке мира. И последствия появились мгновенно. Иран давно подготовил свою главную стратегию обороны: втянуть в войну буквально все страны Персидского залива и поставить планету перед угрозой нефтяного удушения. Ракеты и дроны полетели не только по американским базам в регионе. Тегеран сыграл в игру — если я тону — на дно потяну всех. Поэтому горит нефть в порту Омана. А Дубай не является самым безопасным местом для богачей. Аятолы сделали целью даже союзников — например Катар. Но самым главным ударом по глобальному Западу Иран нанес перекрыв Ормузский пролив.

Чем так важен этот пролив и какими будут цены на горючее, говорится в сюжете ТСН. Неделя.

Иран, Ирак, здесь Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Оман — все расположены вокруг закрытого по суше Персидского залива. Выйти из которого можно только через узенькое место — Ормузский пролив. А именно ним тысячи танкеров доставляют миру его кровь — нефть и сжиженный газ. Ормузский пролив пропускает около 20% всей нефти на планете. И другого — морского пути просто не существует. Покупатели этой нефти — Индия, Китай и другие азиатские страны. Европа здесь нефть не покупает.

Почему цены взлетели и на заправках в ЕС, и в США?

Нефть — это товар, без которого не может жить ни одна страна. И если вдруг из Персидского залива нет поставки, все начнут искать, где купить в другом месте. И никого не волнует, что там традиционно другие покупатели закупались — начинает действовать правило, кто заплатит больше.

«Если чего-то не хватает, то соответственно это начинает давить на другие источники снабжения. И соответственно создает спрос и соответственно повышает цены», — объясняет директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Цены на нефть стали расти еще в начале года. В январе — за баррель нефти «Брент» правили 61 доллар, за российскую «Юралс» — 51. В конце января опасения по поводу конфликта на Ближнем Востоке начали расти — соответственно росла и нефть. За «Брент» давали 70 долларов, за российскую нефть — 59. После вспышки войны в Иране «Брент» прыгнул до 83 долларов, «Юралс» до 68. Пик — в 100 долларов за «Брент», как и за «Юралс», произошел 9 марта. Котировки взлетали и до 120 долларов за баррель.

Правда, цены на биржах очень чувствительны и к заявлениям политиков. Стоит только Трампу что-то сказать, реакция мгновенная. Например, война в Иране «практически завершена». И цены снизились до 88 долларов.

«Нефть, которую покупает Европейский Союз, в первую очередь происходит из Норвегии. Они являются основными поставщиками. Соединенные Штаты и Западная Африка», — отмечает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Так почему же в ЕС цены на бензин прыгнули больше, чем в Украине? На 18–20 гривен за литр. Сработала и паника в первые дни войны на Ближнем Востоке.

«Когда ты не понимаешь, что делать, и когда все идет вокруг, и ты даже не знаешь, что происходит, ты просто закрываешь глаза и ждешь, как все будет развиваться. Поэтому есть ограничения из Польши, есть ограничения из Румынии, ограничения из Молдовы, Венгрия, Словакия заблокировала нас еще до всего этого», — говорит Сергей Куюн.

Тем временем Администрация Трампа запустила высвобождение 86 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва США. Международное энергетическое агентство обязалось высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих запасов. Все это в купе должно стабилизировать цены рынка нефти.

Россия — бенефециар войны на Ближнем Востоке?

Взлет цен на нефть на мировом рынке должен способствовать заработкам России. Ведь нефть — один из главных ценных ресурсов РФ, наполняющих ее бюджет, который Кремль тратит на войну с Украиной. Действительно ли Россия заработает кучу нефтедолларов от блокировки Ормузского пролива? По данным некоторых СМИ, Иран будет пропускать суда с индийской нефтью. Также якобы пропускают китайские.

В то же время Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая к этому времени уже находится на танкерах в море.

США опубликовало документ с названием «Разрешение на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из РФ, загруженной на суда по состоянию на 12 марта 2026 года». Исключение из санкций этой нефти будет действовать до 11 апреля.

«Эта узконаправленная, краткосрочная мера применяется только к уже перевозимой нефти и не предоставит значительных финансовых преимуществ российским властям, которые получают большинство своих энергетических доходов с налогов, взимаемых на месте добычи», — пояснил министр финансов США Скотт Бессент.

Эти действия подвергаются критике как в Европе, так и в конгрессе США. В том числе сами республиканцы.

Между тем, издание Financial Times посчитало: после обострения конфликта на Ближнем Востоке Россия уже зарабатывает до 150 миллионов дополнительных нефтедолларов ежедневно. А до конца марта может заработать до 5 млрд незапланированных доходов. Не все специалисты с этим согласны.

«Эффект от прибыли будет заметен для российского бюджета, когда ситуация продлится минимум три месяца и более. Тогда это будет иметь значительный эффект, а не такой, что мы где-нибудь посчитаем и получится, что есть буквально миллиард долларов», — говорит эксперт Юрий Корольчук.

Впрочем, через Ормузский пролив идет не только нефть, но и сжиженный газ. Часть, хоть и незначительная, импортирует ЕС из Катара. Главные же поставщики газа в ЕС — США и Россия.

«В нынешней кризисной ситуации некоторые считают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой», — говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Европа планирует окончательно отказаться от импорта российского газа, трубопроводного и сжиженного до 2027 года.

Будет ли бензин по 100 грн и будет ли горючее на рынке вообще

Цены в Украине отреагировали на мировые котировки просто мгновенно. Ценники на АЗС полезли вверх буквально на следующий день после начала войны в Иране.

«Цена на нефтепродукты не должна была так резко расти», — считает эксперт Юрий Корольчук.

Но после того, как россияне добили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Украина уже на 100 процентов зависима от импорта бензина и дизтоплива. Так что закупаем горючее по тем ценам, по которым нам продают в паникующей Европе.

«То есть сегодня в Иране взрыв, завтра в Лондоне уже горит новая цена на столе. И эта стоимость автоматически начинает включаться в договоры. Никто не ждет физической поставки. Вот и все, новая цена», — объясняет Сергей Куюн.

Однако такому резкому скачку в первые дни способствовала и паника. В частности, в Европе.

«Ну, знаете ли, рынок „Орлен“, например, является крупнейшим оператором рынка в Польше, он полугосударственный, поэтому фактически находится под регулированием. И для меня, честно говоря, тот факт, что они так сильно повысили цены в Европе, не ожидался», — признает Куюн.

Первую неделю, по словам Сергея Куюна, страны Европы, в частности Польша, Румыния, Молдова, начали останавливать оптовую продажу горючего и резко подняли цены. Паника спала. По крайней мере, пустые заправки нам не угрожают.

«Те запасы нефти, которые сегодня есть на рынке Европейского Союза, фактически включают количество поставляемой украинским потребителям нефти, то есть покупателям, трейдерам и, соответственно, населению», — добавляет Юрий Корольчук.

Факто курса валют

«Одна гривна в обменном курсе валют — это одна гривна в стоимости литра топлива, то есть было 43, стало 44 за доллар соответственно плюс одна гривна к стоимости топлива», — пояснил Куюн.

На некоторых АЗС цена популярных видов горючего выросла на 1-3 гривны. Вне камеры работники станций говорят, что цены прыгают в течение дня. На заправках крупных топливных операторов бензин марки А-95 стоит 70 гривен 99 копеек. Дизель — 79 гривен 99. А повышенного качества даже пересекло психологическую отметку — 80 гривен. И заявление Антимонопольного комитета — начавшего расследовать заговор вряд ли повлияет на снижение цены.

Кешбек на горючее

Впрочем, Правительство решило возвращать 15% средств потраченных на горючее. Эти деньги начислят через программу «Национальный Кэшбэк». От покупки бензина кэшбек будет составлять 10 процентов, за дизель — 15 процентов, а за заправку газом — 5. Кешбек на топливо будет действовать только до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе.

А вот кто приобщился, пока информации нет. Да и критиков такого решения много. Экономисты считают, что так больше получат от государства те, у кого большие дорогие автомобили.

А вот когда Персидский залив заработает — Антимономольному комитету точно стоит включиться — потому что возвращать цены обратно на наших АЗС операторы не любят. Но когда это будет, известно только Трампу — и то сомнительно.