Нефтедобывающая компания Украины объявила сбор на дроны для военных: что они придумали

Инициатива по помощи армии стартовала в сети автозаправочных комплексов государственной компании "Укрнафта". Одна гривна с каждого литра топлива или чашки кофе, или хотдога - идет на поддержку 13 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия". Цель сбора - 100 миллионов гривен.

Сколько уже собрали украинцы и куда пойдут эти средства - в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Окрестности поселка Липцы являются господствующей высотой и туда пытаются прорваться наши враги, чтобы ствольной артиллерией обстреливать Харьков. Но надежным щитом на защите украинской земли здесь стоит бригада Нацгвардии "Хартия". В отличие от россиян, Силы обороны Украины делают все, чтобы если у нас и были потери, то в железе, а не в людях.

"Благодаря разведывательным дронам у нас есть возможность наблюдать за полем боя, и мы можем прогнозировать, анализировать возможные действия врага. Мы можем понимать, каким будут их следующие действия и их предвидеть и действовать на опережение. Благодаря ударным дронам мы можем останавливать их, например, и на юге, мы можем останавливать их технику и людей до того, как они приблизятся на дистанцию прямого выстрела к нашим пехотинцам", - говорит Владимир Дегтярев, пресс-офицер 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Владимир Дегтярев

Сбор на беспилотники различного типа для бригады "Хартия" объявила крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта". Акцию назвали "Энергичный сбор".

"Надо прийти в сеть "Укрнафта", заправиться 95% энерджи или дизтоплива, и с каждого литра гривна будет идти на поддержку бригады "Хартия". Уже сегодня, буквально за две недели, уже собрано около 5 миллионов гривен", - говорит директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Военные объясняют, что дроны на войне - это расходный материал, которого не бывает много. Кроме того, дрон не летает сам по себе. Для его работы еще нужен «Старлинк», генератор, мачта, ретранслятор и другое оборудование.

"Разрушая их генераторы, разрушая их укрытия, нам удается, по сути, разрушить основу любого войска, а это, собственно, боевой дух и способность к сопротивлению. Соответственно, дроны и обеспечение ими - это не только наше преимущество в скорости, а это еще и наше преимущество в сохранении жизней наших людей. А оно как раз на самом деле и есть бесценное", - отмечает Владимир Дегтярев, пресс-офицер 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Бригада "Хартия" много времени тратит на подготовку своих командиров и офицеров по стандартам НАТО. Между тем государственная компания "Укрнафта" помогает и другим военным подразделениям, которые защищают нашу страну от российских варваров.

"Укрнафта" во время полномасштабного вторжения системно поддерживает Силы обороны. Только за два года "Укрнафта" выделила на поддержку Сил обороны около 2,5 миллиардов гривен. Это 80 различных воинских частей, групп, частей, бригад", - говорит Сергей Корецкий.

Сергей Корецкий.

Цель нынешнего сбора – 100 миллионов гривен. Поэтому внести свой вклад в общую победу и дальше каждый желающий.

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