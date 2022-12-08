Нефтяное дно Путина: ударит ли ограничение цены по доходам России и финансированию войны против Украины

После введения G7, Советом ЕС и Австралией ценового "потолка" на российскую нефть на уровне $60, очередь из нефтяных танкеров на прохождение Босфора продолжает расти, а Москва все чаще прибегает к пиратским схемам.

По информации Reuters, не менее 20 судов стоят в очереди, чтобы пройти из российских портов в Черном море в Средиземное. Все из-за новых правил страхования, введенных Турцией еще до начала действия ценового "потолка" на российскую нефть, который заработал с понедельника, 5 декабря. Причем, судя по сообщениям в прессе, Анкара подложила Москве немалую свинью.

"Турецкие морские власти сообщили, что требуют дополнительных гарантий от страховщиков о том, что транзит через Босфор будет гарантирован в декабре", — пишет Reuters.

Дело в том, что решение G7, Совета ЕС и Австралии касается не только введения ценового "потолка" на российскую нефть, но и предоставления финансовых, брокерских, транспортных и страховых услуг, являющихся базисом мирового судоходства.

К тому же, оно вступило в силу вместе с эмбарго на импорт российской сырой нефти, доставляемой в ЕС морем. Хотя еще год назад в Европу поступало более половины нефтяного российского экспорта примерно на 50 млрд евро. Еще где-то на 23 млрд евро Россия продавала Европе свои нефтепродукты (в том числе и дизельное топливо). По ним эмбарго вступает в силу в феврале 2023 года.

Решение об ограничении цены начало действовать в понедельник, 5 декабря. А танкеры, стоящие в очереди на прохождение Босфора, явно загружены российской нефтью по цене свыше $60. Новые ограничения против российской нефти предполагают легальную разгрузку танкеров до 19 января, если они собирались перевозить нефть по цене выше $60. В то же время Казахстан, также крупный экспортер нефти и пользующийся морским маршрутом через Босфор, официально заверил, что накопление нефтяных танкеров в Босфоре – это сезонное явление, в котором нет ничего удивительного.

Очевидно, именно поэтому, по информации Financial Times, Россия собрала "теневой флот" из более 100 танкеров для перевозки своей нефти в обход западных санкций. По данным Global Fishing Watch, на которые ссылается издание, например, 138-метровый танкер Kapitan Schemilkin использовал запрещенные ошибочные позиции, которые должна выдавать система автоматической идентификации судна, чтобы "незамечено" перевезти нефть. Такими методами уже давно пользуются Иран и Венесуэла.

"Количество аффилированных с Россией "невидимых" нефтяных танкеров во избежание слежки в южной Атлантике удвоилось за последние месяцы, что свидетельствует об использовании подпольных средств во избежание санкций. Отключив свои системы отслеживания в открытом море, корабли могут спокойно перекачивать нефть на танкеры без привязки к России", – пишет The Guardian.

Мошенничество и пиратство, используемые Россией, после совершенных военных преступлений в Украине и откровенного геноцида, уже никого не удивляют. Да и цена такой контрабандной нефти может быть даже ниже себестоимости добычи. Уже несколько недель подряд Россия угрожает, что вот-вот родит свой ответ на новые западные ограничения. По информации российских СМИ, это может быть запрет на продажу нефти странам, которые ввели эти новые санкции, и установление максимальных скидок на российскую нефть марки Urals.

Так, ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия не будет продавать свою нефть недружественным странам, даже если ей придется сократить добычу. Однако, так или иначе, всю свою добычу Москва продать не сможет, что приведет точно к сокращению инвестиций в новую добычу и освоению новых месторождений. К тому же, как пишет The Wall Street Journal, без открытия новых месторождений добыча нефти в России будет постоянно снижаться, так как сокращается добыча на уже используемых и работающих месторождениях.

"Новые западные ограничения на продажу российской нефти могут не сразу повлиять на государственную казну Москвы, но они создают финансовое давление, чревато нефтяной промышленности попавшей под санкции страны и длительной способности финансировать войну против Украины", — отмечает издание.

Более 50% российского бюджета формируют именно доходы от продажи нефти. Из-за необходимости финансирования войны против Украины, в этом году Россия увеличила бюджетные расходы где-то на 17%. По подсчетам западных аналитиков, установление ценового потолка на нефть может увеличить дефицит российского бюджета до 3,1% (от запланированных 2%). Плюс уже в этом году упадут инвестиции в разведку и бурение новых скважин до $35 млрд (по сравнению с $45 млрд в прошлом году).

Однако себестоимость добычи в России – это около $40. То есть, установленный ценовой "потолок" все же позволяет России продолжать получать доходы от продажи нефти. Однако не все так однозначно. Может быть, рынок сам все решит. Средняя цена на российскую нефть Urals для доставки в Европу во вторник, 6 декабря, составила $45. А в понедельник она вообще торговалась за $48, что примерно на 30% ниже месяца назад.

К тому же США, ЕС и Австралия, когда вводили этот порог ценового "потолка", не хотели допустить резкого увеличения цен на нефть. Ведь основной закон рынка учит: чем меньше нефти на рынке, тем больше ее цена. А добавляя сюда недавнее решение ОПЕК+, когда Саудовская Аравия приняла сторону России и не поддержала решения об увеличении добычи, цены на нефть после установления ценового "потолка" могли резко пойти вверх.

Москва и не скрывала, что ждет именно такого финала. Однако, по словам посла, советницы украинского министра энергетики Ланы Зеркаль, надежды Кремля не оправдались. Рынок отреагировал очень спокойно, цены даже немного снизились. Рыночная цена на нефть – основной показатель, за которым нужно следить – от него зависят доходы россиян.

"Россияне, конечно, могут санкционировать себя и прекратить поставки, но это будет как в детском анекдоте об отмороженных на зло уши. Пусть морозят. Но, думаю, нас ждет продолжение противостояния. Россия и дальше будет пытаться провоцировать ценовые кризисы. Следующее сражение планируется на В начале февраля, когда войдет в силу решение по эмбарго на российское дизельное топливо. Россияне надеются на очередной скачок цен, европейские рынки пытаются диверсифицировать потоки и подготовиться", — написала Лана Зеркаль у себя в Facebook.

Да, россияне действительно надеялись, что введение ценового "потолка" на российскую нефть станет настоящим шоком для рынка и цены резко пойдут вверх. Ведь не зря еще за полгода до начала широкомасштабной войны против Украины Кремль начал искусственно "сушить" европейский газовый рынок. Такие шаги Москвы спровоцировали скачки цен на газ вплоть до $2000 и даже больше. Однако сейчас с нефтью этого и в помине нет.

Хотя западные и украинские аналитики и критикуют ограничение цены российской нефти на уровне $60, все же это решение будет иметь неприятные сюрпризы для Кремля. Индия и Китай, ставшие с февраля этого года крупнейшими покупателями российской нефти, продолжат покупать ее наверняка с еще большим дисконтом. Но Пекин, по словам экспертов, так полностью не восстановился после пандемии COVID-19.

К этому добавляются новые карантинные ограничения, действующие в Китае из-за всплеска заболеваемости. Поэтому большие объемы закупки российской нефти Китаем, крупнейшим импортером нефти в мире, остаются под вопросом.

Однако претензий к Индии и Китаю это не снимает. "Почему Индия существенно увеличила закупку российской нефти? Потому что Россия предлагала очень привлекательные условия, дешевые цены, хорошие контракты. Почему Россия предлагает дешевые цены на свою нефть? из-за войны, которую она развязала в Украине. И проблема в поставках нефти на европейские рынки", — заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.