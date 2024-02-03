Нехитрая схема художницы Морозюк: как экс-невеста Гринкевича обвела ГБР и уберегла имущество

Имущество художницы и бывшей невесты Романа Гринкевича – Сони Морозюк – не арестовано. Государственное бюро расследований не смогло наложить арест на ее квартиры, потому что девушка оказалась хитрее правоохранителей.

Как скандально известная художница обвела вокруг пальца ГБР и кому теперь должна миллионы гривен – в эксклюзиве TSN.UA. рассказала Виктория Панченко.

Соня Морозюк обманула ГБР

Соня Морозюк "спрятала" свое имущество, которое ГБР объявило арестованным. Об этом говорится в расследовании hromadske. Одна из квартир художницы расположена в ЖК "Альтер Эго" на Новопечерских липках. Стоимость таких апартаментов стартует от 6 миллионов гривен. Приблизительно столько же стоит вторая квартира Морозюк, которая располагается в ЖК "Времена года".

Также речь идет о галерее, принадлежащей художнице. Эти объекты прямо упоминаются в списке имущества, которое нашло Агентство по розыску и менеджменту активов по делу бизнесмена Гринкевича, семья, которого наживались на ВСУ. Так что эта недвижимость продолжает оставаться в собственности семьи Морозюк.

Как Морозюк "спрятала" свое имущество

Схема оказалась банально простой. Две квартиры и галерею девушка передала под залог по сделкам займа. Таким образом, ей удалось обезопасить эту недвижимость, несмотря на заявления ГБР об аресте и конфискации.

После разрыва с Романом Гринкевичем, которого подозревают в хищении денег Минобороны, художница одолжила 6 миллионов 700 тысяч гривен у своей мамы Лилианы Семенюты. К слову – обычного ФЛП, предоставляющего различные услуги – от дизайна до уборки домов.

Также на маму Морозюк оформлена общественная организация "Возраст Возможностей", о другом бизнесе женщины неизвестно. Журналисты выяснили, что подобную схему Соня Морозюк провернула 15 января 2024 года. Под предлогом получения ссуды от мамы Морозюк у нотариуса наложила обременение на все три объекта недвижимости.

Зачем все это сделали, в комментарии hromadske объяснил юрист Ярослав Бутирин.

"Есть Закон Украины об ипотеке и там указано, что ипотекодержатель является приоритетным взыскателем. То есть имущество, обеспеченное ипотекой, не могут забрать".



Это значит, что, пока Соня Морозюк не вернет долг своей маме, ее имущество недоступно для арестов и конфискаций. При этом 11 января ГБР заявляло об аресте этих объектов: в перечне имущества, которое для Бюро нашло Агентство по розыску и менеджменту активов, прямо упоминались квартиры и галерея Морозюк.

Однако следователи ГБР по неизвестным причинам не оформили арест юридически. Следовательно, ни один из трех объектов недвижимости Сони Морозюк по состоянию на 31 января 2024 года не арестовали.

"Все, что я купила, я купила за свои, причем плачу налоги. Мои доходы за прошлый год – около $100 тыс. Они состоят из тысяч трансакций – сотни гривен, тысячи, от живых людей. Это невозможно подделать. Меня обвиняют в "отмывании денег". Каких денег? Где эти миллиарды, где эти банковские переводы, которые должны ходить через мои счета? У меня нет счетов за границей, скрытого состояния, ничего. Ставить мою фамилию рядом с "выведенным миллиардом" – это просто ложь. Я к состоянию Романа не имею никакого отношения, потому что мы не супруги", — заявляла Морозюк.

Семья Гринкевичей тоже "спасает" свое имущество

Ранее по аналогичной схеме Светлана Гринкевич, жена львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, передала четыре элитных квартиры в Киеве и Львове под залог по кредитным соглашениям, что сделало невозможным их арест. В итоге Светлана Гринкевич накануне ареста мужа и после него отдала под залог по кредитам все четыре квартиры общей стоимостью около 29 миллионов гривен. В семье Гринкевичей есть не только элитная недвижимость, но и автомобили премиум-класса, оружие и счета в отечественных банках и за рубежом.

Арест Игоря Гринкевича

Задержали львовский бизнесмен Игорь Гринкевич на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Бизнесмен предлагал 500 тыс. долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства. Компании Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Минобороны, расследование по злоупотреблениям на закупках продолжается. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 1,2 млрд грн.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Экс-невеста Гринкевича обманула ГБР! Соня Морозюк провернула хитрую схему!

Напомним, дочь Гринкевича впервые отреагировала на коррупционный скандал вокруг семьи (фото).

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