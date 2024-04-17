Нехватка ПВО: эксперты назвали угрозы в случае первой массированной атаки России

На фоне нехватки ракет для систем ПВО в Украине, о чем недавно сообщил президент Владимир Зеленский, россияне будут искать цели в регионах, где удары принесут наибольший ущерб.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказали военные эксперты Владислав Селезнев и Александр Коваленко.

"То, что мы имеем ограниченный ресурс ракет – это очевидно. Если бы было иначе, то таких последствий на Трипольской ТЭС и на Черниговщине не было бы. Но нам критически не хватает не только ракет, но и пусковых установок, которые должны защищать нашу страну. Это наша реальность и она связана с тем, что наши западные партнеры не спешат передавать те ракетные комплексы, которые у них есть", — говорит бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Он добавляет, что все же какое-то количество ракет у Украины есть.

" Традиционно считается, что у нас надежно защищен Киев ", – говорит Селезнев.

На вопрос о том, будет ли теперь трагичнее очередная массированная ракетная атака россиян, Селезнев ответил так:

"Делая массированную атаку, россияне выбирают несколько ключевых для себя объектов. За счет массированного применения дронов и ракет пытаются придавить нашу систему ПВО. Они будут пытаться совершить новые террористические акты за счет массированного применения ракет и дронов", — говорит Селезнев.

И добавляет: "Я не думаю, что для россиян новость то, что у нас мало ракет. У них также работает разведка, аналитики в Генштабе".

Резюмируя, Владислав Селезнев добавляет, что у россиян есть неизменная цель – уничтожать в том числе и газовую инфраструктуру.

"Три прилета по центру хранения газа под землей в районе Стрыя – это системная планомерная работа, которая направлена на разрушение нашей инфраструктуры. Россияне используют такое количество ракет, которое доступно для боевого применения. Но они изменили тактику – не бьют ракетами по всей территории Украины на авось, а направляют на определенные объекты. На энергетическую инфраструктуру, оборонную промышленность, военные объекты", — говорит эксперт.

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что, например, сегодняшнее попадание ракет по объектам в Чернигове повторяет ситуации, которые были здесь и раньше.

"Искандеры" здесь не сбивали никогда. Так же как никогда не сбивали под Харьковом, так же, как никогда не сбивали под Днепром, в Запорожье и Одессе. То есть "Искандеры" сбивают только в районе Киева. Вот и все. Здесь вопрос не в количестве ракет. В данном случае вопрос защиты больших городов, городов-миллионников а также зон между городами-миллионниками от баллистических ракет соответствующей компонентой ЗРК", — говорит Коваленко.

И добавляет: "Если мы говорим о защите от крылатых ракет дозвукового типа, то за это отвечают, например, советские и западные комплексы. Для них не хватает ракет, с этим дефицит. Особенно для советских комплексов. У Запада нет советских ракет, чтобы их передавать Украине. Именно поэтому еще в 2023 году речь шла о модернизации ЗРК БУК. Но пока оно не реализовано настолько, чтобы могло полностью заменить, компенсировать и защитить. В Чернигов ракета прилетела не из-за того, что у нас нет ракет, а из-за того, что у нас нечем прикрывать Чернигов от баллистики. Так же как и Одессу. Это более глубинная проблема. Нехватает не только ракет, но и комплексов соответствующего эшелона, чтобы создать "зонты" над городами".

Если вскоре новая массированная атака

По мнению Александра Коваленко, россияне пока не могут осуществить массированную атаку, которая чем-то отличалась бы от предыдущих.

"Они не могут сейчас реализовать более массированную ракетную атаку, чем та, которая была, например, 28 декабря 2023 года", — говорит Коваленко.

И продолжает: "Во второй половине марта мы видели системность ракетных ударов, но чего-то большего они не сделают, потому что у них не хватает соответствующей ракетной компоненты Х-101\555. Но с другой стороны они изучают, где у нас слабые места, где мы можем отвечать, а где не можем ”.

Резюмируя, Коваленко говорит, что россияне, очевидно, занимаются активной разведкой.

"Поэтому угроза может быть в том, что они не просто будут использовать количественный фактор для ударов, а будут делать акцент на качестве. То есть выбирать именно те локации, где эти удары будут наиболее успешными для них. Мы видим, что сейчас они пытаются по Киеву не бить, потому что понимают – здесь работает эшелонированная ПВО, которая имеет высокий уровень эффективности. Могут бить по регионам, которые менее защищены.

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