Неисправная техника и 13-часовой экзамен: в Украине разразились громкие скандалы из-за НМТ

В Украине разразились скандалы из-за НМТ

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В Украине наступила середина основной сессии Национального мультипредметного теста (НМТ) — свои знания уже успела проверить примерно половина из 355 тысяч официально зарегистрированных выпускников. Однако экзаменационная кампания этого года, как никогда ранее, сопровождается огромным количеством громких скандалов, претензий и жарких дискуссий в обществе.

Одиннадцатиклассники массово жалуются на серьезные технические сбои в системе, чрезмерную сложность заданий, выходящих за рамки школьной программы, и колоссальный стресс из-за воздушных тревог. Между тем в сети НМТ уже открыто называют «экзаменом на выживание».

Планируют ли чиновники исправлять свои ошибки — выясняла корреспондент ТСН Елена Лоскун.

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Скандалы во время сдачи НМТ

В временных экзаменационных центрах (ВЭЦ) абитуриенты пытаются как-то справиться с ситуацией. Один из выпускников пришел сдавать тесты, поставив на рабочий стол рядом с компьютером маленькую религиозную иконку.

Однако если знания — это сфера ответственности детей, то безопасность во время тревог полностью лежит на плечах педагогов. В Одессе один из центров оборудовали непосредственно в подвальном укрытии местного лицея. Директор заведения Ирина Болгарина рассказывает, что одновременно в трех изолированных комнатах тест пишут максимум 30 абитуриентов, и благодаря скоростному интернету и вентиляции под землей детям вообще не приходится отвлекаться на сирены.

Но такая образцовая ситуация — скорее исключение, ведь в Одесской области подобных безопасных подземных центров насчитывается лишь треть. Именно из-за катастрофической нехватки готовых укрытий в регионе разгорелся скандал, который быстро вышел на общенациональный уровень. В один из дней, когда воздушные тревоги практически не утихали, выпускники вместо запланированных 4 часов просидели в центре почти 13 часов. Подросткам приходилось бесконечно бегать туда-сюда из аудиторий в убежище, где они к тому же находились без нормальных условий, еды и воды. Родители возмущены: «Дети в таких условиях просто не могут сдавать НМТ ни физически, ни психологически».

В Региональном центре оценки качества образования оправдываются: мол, из 1300 участников в тот день лишь 105 человек воспользовались правом добровольно покинуть пункт и перерегистрироваться на дополнительную сессию в июле. Все остальные дети и их родители сами упорно настаивали на продолжении, чтобы покончить с этим за один день. Ведь гарантий того, что во время дополнительной сессии ситуация с затяжными тревогами не повторится, никто дать не может.

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История Ангелины Диденко и «технический ад»

Помимо проблем с безопасностью, серьезные вопросы возникают и в отношении технического обеспечения экзаменов. Видеообращение 17-летней Ангелины Диденко из Винницы за считанные часы разлетелось по соцсетям и вызвало волну возмущения. Девушка — отличница, победительница многочисленных предметных олимпиад, которая с первого класса мечтала связать свою жизнь с медициной и сейчас больше всего интересуется травматологией. Однако ее мечта едва не разбилась о систему тестирования.

Ангелина Диденко, выпускница из Винницы: «Минимальный проходной балл по украинскому языку, необходимый для подачи документов, составляет 8 баллов. А компьютерная система показала, что у меня всего 7 баллов. Из-за этого я автоматически лишилась права подать электронную заявку ни в одно высшее учебное заведение страны. Но этот ужасный результат — не из-за недостатка моих знаний, а из-за тотальных технических проблем на моем рабочем месте!»

Девушка подробно перечисляет сбои, с которыми ей пришлось столкнуться во время четырехчасового марафона:

компьютерная мышь работала некорректно и постоянно самовольно сбрасывала открытую веб-страницу в самый низ;

при попытке применить стандартную формулу увеличения масштаба для просмотра заданий компьютер просто намертво зависал;

система периодически не сохраняла уже выбранные и введенные варианты ответов, а некоторые задания отображались на экране настолько некорректно, что их физически невозможно было решить.

Мать девушки Виктория Диденко в отчаянии ходит по кабинетам местных чиновников, не понимая, как 11 лет добросовестного обучения ребёнка можно свести на нет из-за одного технически неудачного экзамена.

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Местные педагоги Винницкого регионального центра оценки качества образования сначала уверяли, что компьютер №27, за которым сидела Ангелина, успешно прошел все предтестовые проверки, а его статус в базе отображался как «успех».

Однако из-за огромного резонанса в обществе и явной противоречивости ситуации руководство центра все же пошло навстречу семье. Директор учреждения Геннадий Кузьменко официально заявил, что они подают официальное ходатайство в Киев о полной аннуляции этого результата и регистрации Ангелины на дополнительную сессию. Вместе с тем специалисты отмечают: скандала можно было бы избежать на месте, если бы девушка сразу попросила пересадить ее за резервный компьютер или написала апелляционное заявление, не выходя из аудитории.

Резкая критика омбудсмена Лубинца

В защиту прав украинских выпускников выступил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что нынешняя кампания сопровождается многочисленными и грубыми нарушениями прав детей, а в его адрес без перерыва поступают жалобы от выпускников, родителей и педагогов. Особое возмущение у омбудсмена вызывает искусственное усложнение экзаменационных вопросов.

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный ВР по правам человека: «Ко мне обратилась учительница истории с 18-летним успешным стажем преподавания в школе. Она ради интереса попробовала сдать этот тест и не смогла набрать максимальные 200 баллов! А все потому, что два вопроса в тесте вообще откровенно выходили за пределы утвержденной школьной программы. У меня складывается стойкое впечатление, что у нас намеренно создаются такие условия, чтобы выпускники в обязательном порядке обращались к платным репетиторам, потому что подготовиться к НМТ исключительно на основе знаний обычной школьной программы становится просто невозможно».

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Также Лубинец подверг резкой критике идею проведения экзаменов по четырём сложным предметам в один день с коротким 20-минутным перерывом между блоками, предложив разделить тестирование хотя бы на два дня, чтобы снизить критическую нагрузку на детскую психику.

Позиция УЦОЯО

Директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко категорически отвергает обвинения омбудсмена в несоответствии вопросов программе: «Этого нет и быть не может. Если у конкретного участника возникают такие сомнения — пишите официальный запрос, мы четко укажем, какому именно разделу школьной программы соответствует вопрос».

В УЦОЯО также считают идею о растяжении НМТ на несколько дней неудачной из-за сложившейся ситуации с безопасностью. Если заставить детей ехать в экзаменационные центры дважды, это удвоит риски для их жизни, особенно в таких прифронтовых регионах, как Запорожье, где из-за постоянных атак врага ТЭЦ открыты только в самом областном центре. А в Херсонской области из-за постоянных обстрелов центров тестирования нет вообще, поэтому детям приходится добираться в другие области.

Тем не менее Татьяна Вакуленко призвала абитуриентов ни в коем случае не бояться вынужденного перехода на дополнительные сессии и заверила, что организаторы предусматривают все непредвиденные обстоятельства.

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Татьяна Вакуленко о предстоящем тестировании: «Если возникнет такая техническая или связанная с безопасностью необходимость — значит, мы организуем и проведем даже третью, дополнительную сессию. Да, сейчас она юридически не предусмотрена действующими правилами, но мы, как организаторы, точно не остановимся и не оставим ни одного украинского участника или участницу без итоговых результатов для поступления».

Несмотря на многочисленные дискуссии, педагоги отмечают: исключать математику из списка обязательных предметов пока не планируют, а полноценной и безопасной альтернативы компьютерному НМТ в условиях военного положения в Украине просто не существует.

Что касается жительницы Винницы Ангелины Диденко, то благодаря широкой огласке её история завершилась первой победой — девушке официально разрешили принять участие в дополнительной сессии. Девушка счастлива и искренне надеется, что на этот раз техника не подведет, и она сможет реализовать свою детскую мечту — стать врачом и приносить пользу людям.

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