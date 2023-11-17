Неизвестные факты о жизни писателей: кто победил в конкурсе "КрутеЗНО" и кого отметила Алла Мазур

Задачей конкурса "КрутеЗНО" было исследовать и записать литературный подкаст о малоизвестных и откровенных фактах из жизни украинских писателей. В общей сложности вышло 2023 минуты о почти полсотне знаковых в нашей культуре и истории имен. Участники были со всей Украины и даже из-за границы. Но больше всего – из тех регионов, где не стихают взрывы, и даже из оккупации.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

На конкурсе "КрутеЗНО" победил литкаст об Иване Карпенко-Каром

11-классница Карина Бондаренко участие в конкурсе "КрутеЗНО" принимала из-за границы. С начала полномасштабного вторжения ее семья живет в Польше. Только сейчас на несколько недель девушка приехала в Украину.

Семья большая и шумная. Поэтому, говорит, записать литкаст было не так и просто. Несколько дней на сбор информации и еще 4 часа на саму запись. Получился подкаст на 5 минут.

Ее произведение об Иване Карпенко-Карого - украинском писателе, драматурге и актере принесло девушке не только победу. В гигабайтах информации о нем - она нашла ответ и на собственный вопрос о выборе жизненного пути.

"Он с детства никак не проявлял себя как актер. Он учился в училище, потом работал канцеляристом, что вообще не сочетается с театром. И это дает мне успокоение, что необязательно выбирать профессию с детства, потому что свое предназначение ты можешь найти в 30 или 40", - говорит Карина Бондаренко.

Карина Бондаренко

Почему организаторы конкурса выбрали такой формат

Если о Карпенко-Карого только один литкаст, то о Лесе Украинке - 14.

11 – было посвящена Ольге Кобылянской.

По 10 о Сковороде и Франко.

9 участников погрузились в биографию нашего Кобзаря.

В общей сложности вышло 2023 минуты. Это почти 200 литкастов о полусотне украинских писателей.

Таковы результаты уже второго этапа этого литературного конкурса. В прошлом году участники в аудиоформате делились впечатлениями о произведениях из школьной программы. Охватили почти 70%, поэтому в этом году организаторы решили придумать что-то новое.

"Обычно достаточно шаблонно мы рассматриваем фигуры классиков украинской литературы. Мы фактически не задумываемся, где они жили, что они ели, с кем дружили, как проводили свое свободное время", - говорит координатор Всеукраинского конкурса "КрутеЗНО" Ирина Плехова.

Как и в прошлом году - большинство участников из южных и восточных регионов. И даже из временной оккупации. Некоторые из них не откликнулись. Ирина надеется, что с ними все в порядке. И ждет известия от каждого, чтобы передать подарки.

В этом году благодаря меценатам призовой фонд удалось увеличить до 200 тысяч гривен. Так что 10 участников получили по 15 тысяч гривен и еще 10 - по 5.

Алла Мазур отметила литкаст о Майке Йогансене

Кроме того, есть около двух десятков спецотличий. Среди них - и особая награда от ведущей "ТСН. Тиждень" Аллы Мазур. Ее получит 15-летний Глеб Шишкин.

"Во-первых, потому что он по-новому открыл для меня Майка Йогансена из расстрелянного украинского возрождения. Когда я училась в школе, его не было даже в программе внеклассного чтения. А во-вторых, за то, что он сделал это оригинально, в формате разговора с Майком", - говорит ведущая "ТСН. Тиждень" Алла Мазур.

Глеб рассказал ТСН, откуда у него эта идея: "Я очень много читал цитат его соседей о нем, его рассказов. Мне захотелось как-то повторить то, как он общался, какие-то его эмоции".

Йохансена выбрал тоже неслучайно. В частности, оба перешли с русского на украинский.

"Учась в гимназии, он писал много произведений на русском. А потом когда постепенно начал слышать украинский, читать на украинском, то он просто сжег все свои произведения на русском", - отмечает Глеб.

Глеб Шишкин

Об этом парень и рассказывает в своем литкасте. А еще пытается как можно полнее рассказать о привычках и предпочтениях писателя, в частности то, что он не любил музыки.

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Напомним, Рада приняла закон, который должен был отменить заочную форму обучения.

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