Некому "сидеть" и некому купить: Минюст в третий раз продает колонию под Киевом

Некому "сидеть" и некому купить: Минюст в третий раз продает колонию под Киевом

Неожиданным "бонусом" для покупателей тюрьмы будет копия известного рисунка Бэнкси, выполненная министром юстиции Денисом Малюськой.

Ирпенскую колонию под Киевом пытаются продать уже в третий раз. Сначала объект оценили в 220 миллионов гривен, потом — вдвое дешевле, однако покупателей все равно не нашлось. На третью попытку Фонд госимущества выставил старую цену, надеясь, что на 8 гектаров земли возле столицы все же найдутся желающие инвесторы.

Об этом говорится 28 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Ирпенская колония, расположенная в поселке Коцюбинское Киевской области, перестала принимать осужденных еще два года назад.

"Не было кому сидеть. Мало осужденных ", — объясняет ситуацию охранник Александр Музыченко, который по совместительству мог бы работать здесь экскурсоводом.

Теперь территория в центре поселка зарастает сорняками, а здания медленно разваливаются. Однако их все равно надо охранять, чтобы отсюда ничего не вынесли.

Ирпенскую колонию построили после Второй мировой войны. Здесь отбывали наказание осужденные за кражи и другие нетяжелые преступления. В середине 1950-х тюрьму реорганизовали в колонию усиленного режима. Во времена украинской независимости тюрьма стала исправительным центром. Здесь досиживали свои сроки те, кто осознал правонарушения и стал на путь исправления.

Брошенные рабочие цех, кузница, пилорама, котельная, админздания и бараки — на их содержание государство ежегодно тратит несколько миллионов гривен.

Таких пустых тюрем в Украине — три десятка. Теперь они выставлены на продажу. Первый объект уже продали с аукциона во Львове за почти 500 миллионов гривен, хотя стартовая цена была всего 146 миллионов.

Стоимость Ирпенского тюрьмы 220 миллионов. Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая считает ее вполне рыночной, ведь объект расположен неподалеку от Киева.

Однако продать колонию пока не помогают ни выездные презентации, ни скидки на 50 процентов, ни креативность министра юстиции Дениса Малюськи. который на ее стене повторил известное граффити знаменитого уличного художника Бэнкси "Убегающий узник".

Пока объект пытаются продать, колония вокруг активно обрастает многоэтажками. Несколько лет назад сюда пытались перевести Лукьяновское СИЗО, но местные жители выступили категорически против. На этом участке они предпочитали бы увидеть развлекательный или бизнес-центр. "Хочется, чтобы здесь расцвело", — отметил поселковый голова Коцюбинского Сергей Даниш.

До конца года на продажу выставят еще десять заброшенных тюрем. Деньги от продажи направлять в госбюджет и реконструкцию и ремонт рабочих колоний. Большую приватизацию украинских колоний оценивают в миллиард гривен.

Новости Украины: Минюст в третий раз пытается продать колонию под Киевом

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